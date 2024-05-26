我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

記者沈能元／台北即時報導
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。（記者劉星君／翻攝）
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。（記者劉星君／翻攝）

台灣日前才傳出花蓮某國中在墾丁畢業旅行時，有6名學生疑似看到靈異現象後「集體中邪」事件。近日又傳出有3名年輕人前往台中某山區露營時，竟突然出現精神不穩、尖叫、嘔吐，也出現疑似中邪情形，同行友人趕緊以視訊方式向宮廟求助，並在事後立即下山拜拜。

對此，開業精神科醫師楊聰財說，「集體中邪」常被解釋是受超自然力量影響，一群人的精神狀態出現異常，心理學上稱為「群體歇斯底里」，也就是說，群體中的一個或多個成員出現焦慮或恐懼時，這些情緒會迅速傳播到其他成員，造成整個群體出現身體不適等相似症狀。

楊聰財指出，當身旁的人出現集體中邪現象，建議旁人可透過以下10種方法協助當事人緩和情緒：

1.保持冷靜：首先，保持冷靜，並保持理智，不要被周圍的恐慌情緒所感染。

2.安全環境：確保所有人在安全的環境中，避免擁擠或危險情況。

3.隔離：如果可能，將受影響者與未受影響者隔離，以防止情況進一步惡化或傳播。

4.提供安撫：安撫受影響者，告訴他們一切都會好起來，並試圖讓他們放鬆。使用鎮靜和安慰的語氣。

5.呼吸控制：指導受影響者進行深呼吸和放鬆技巧，有助於減輕恐慌和焦慮。

6.尋求專業幫助：如果情況嚴重或無法控制，立即尋求醫療或心理專業人士的幫助。

7.避免過度刺激：減少周圍的噪音和過度的視覺刺激，讓受影響者有一個相對安靜的環境。

8.飲水和休息：鼓勵受影響者喝水並適當休息，有助於身心恢復。

9.後續支持：事件結束後，確保受影響者得到適當的心理支持和後續關注，以防止後遺症。

10.教育和預防：在事件過後，對相關人群進行教育，普及相關知識，以減少未來類似事件的發生。

上一則

砸大錢吃保健食品不吃藥 壯男中風險喪命

延伸閱讀

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰
中邪？國中生畢旅 5人突抽搐發抖送醫

中邪？國中生畢旅 5人突抽搐發抖送醫
花蓮6國中生畢旅集體躁動哭泣疑「中邪」 症狀緩解已出院

花蓮6國中生畢旅集體躁動哭泣疑「中邪」 症狀緩解已出院
有錢買不到快樂？精神科醫師曝上流社會也有「這些煩惱」

有錢買不到快樂？精神科醫師曝上流社會也有「這些煩惱」

熱門新聞

台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現2大副作用

2024-05-19 04:51
醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
民進黨立委鍾佳濱17日撂倒國民黨立委陳菁徽，陳重摔兩次，陳菁徽臀部的瘀青照也於18日曝光。（讀者提供）

遭擒抱兩度重摔…陳菁徽臀部瘀青曝光 醫揭治療方式：嚴重時需服藥

2024-05-18 17:47
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
（取材自NOW健康）

心悸、冒冷汗勿輕忽 搞懂6大心肌梗塞前兆及時自救

2024-05-19 00:15

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因