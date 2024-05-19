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連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現兩大副作用

記者沈能元／台北即時報導
台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）
台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

一名女網友18日在「爆料公社」以「這壽司真的新鮮過頭了」為題發文表示，晚間到某連鎖壽司店用餐，但吃到一半竟發現壽司上有一隻「活蛞蝓」，因先前曾有人生吃蛞蝓喪命，讓誤食「蛞蝓壽司」的網友老公擔心直言，「不知道會怎樣」。對此，台北市政府衛生局將派員前往稽查。專家表示，食用含廣東住血線蟲的蛞蝓、蝸牛，恐引發腦膜炎，並可能出現影響肢體動作、智商等副作用。

影片來源：聯合新聞網

蛞蝓、蝸牛身上常帶有廣東住血線蟲，特別是非洲大蝸牛、福壽螺等，依衛福部疾管署介紹，廣東住血線蟲感染症的致病原是廣東住血線蟲，於1933年陳心陶在中國大陸廣東省調查玄鼠（Rattus rattus）和褐鼠（Rattus norvegicus）的寄生蟲時，首先於鼠肺（肺動脈）中發現此蟲，1937年日本人松本（Matsumoto）在台灣東岸花蓮的野鼠內也發現此蟲。

感染的大鼠透過糞便排出未成熟的幼蟲（第一期幼蟲），蝸牛和蛞蝓吃了含有幼蟲的大鼠糞便而感染，幼蟲在蝸牛和蛞蝓體內發育，但不會變為成蟲（第三期幼蟲），當大鼠吃了感染的蝸牛、蛞蝓或受其黏液汙染的食物時，寄生蟲可於鼠體內發育為成蟲，雌雄交配產卵，進入下一個生活史循環。

人類不是廣東住血線蟲適合的終宿主（鼠類才是），其幼蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲（又稱為幼成蟲），蟲體移行至腦膜處死亡，而造成腦膜炎相關症狀。

國內廣東住血線蟲研究專家、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，如果直接吃下未經煮熟的蛞蝓、蝸牛，或是沾有蛞蝓、蝸牛黏液的食材時，就有機會感染廣東住血線蟲，而該寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，並會出現腦膜炎，症狀為發燒、噁心、嘔吐、頸部僵硬，更有可能合併意識障礙。

黃高彬說，此類個案在台灣已十分少見，但臨床上曾有外籍移工自行烹烤鍋牛食用，但往往沒有烤熟，就待配生菜一起吃，有如國人常吃的生菜蝦鬆，但此容易增加感染廣東住血線蟲的機會，一旦感染後，除容易引發腦膜炎，幼蟲還可能侵犯眼睛前房，導致視力將至0.3。目前廣東住血線蟲可以服用抗寄生蟲藥物「阿苯達唑」治療，雖然感染後致死率不到1%，但引發腦膜炎後，可能會影響肢體動作、智商等副作用。

黃高彬指出，日本料理店主要提供許多生食食材，蛞蝓最有可能的來源是隨著生菜等一起帶進餐廳，建議餐廳環境經整體清潔消毒，而感染廣東住血線蟲的潛伏期，短約為十幾天，平均約2至3周，長則至一個月，呼籲曾到該家日本料理店用餐的消費者提高警覺，一旦出現發燒、頭痛、頸部僵硬等症狀，應速就醫，並呼籲民眾盡量不要生食。

日本

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