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一到母親節就失眠 33歲女主管診斷「康乃馨身心症候群」

記者王勇超／高雄即時報導
阮綜合身心科醫師洪櫻娟提醒，母親節前夕恐慌、不快樂、頭痛、失眠，心悸等症狀，可能是因為「康乃馨身心症候群」，應盡速就醫檢查治療。（阮綜合醫院提供）
阮綜合身心科醫師洪櫻娟提醒，母親節前夕恐慌、不快樂、頭痛、失眠，心悸等症狀，可能是因為「康乃馨身心症候群」，應盡速就醫檢查治療。（阮綜合醫院提供）

台灣高雄一名33歲陳姓女主管，4歲時因父母失和，與母親分離，她自幼缺乏母愛，每逢母親節前夕就感到恐慌、不快樂、頭痛、失眠，甚至心悸、胸悶，就醫診斷為「康乃馨身心症候群」，經藥物和心理治療才化解心結。

阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟說，「康乃馨身心症候群」會出現在缺少母愛或與母親有心結難解者身上，母親節前夕各種形式慶祝活動，反倒加重了無用自貶、無望消沉、自責愧疚、罪惡自殘等情緒的矛盾糾結，甚至憂鬱，失眠，酗酒。

洪櫻娟說，陳姓女子父母失和，4歲時母親就離開了，陳女一直覺得是自己不好，所以母親才會不要她，讓她孤單長大，從小每當母親節學校要寫作文、賀卡、合唱獻歌、製作紙雕康乃馨就很痛苦、偷偷哭泣，多年來只要一提起「媽媽」，心情便瞬間波動、無法收抑眼淚。

陳女成年後選擇與母親同住，希望彼此呵護，藉此修復心結與創痛，但期待越深失落也越深，尤其每當看到母親在冰箱裡塞滿為她準備的食物，陳女就又難過到失控抓狂甚至喘不過氣。

被拋棄感與渴望被愛的失落，深深影響陳女自尊的完整及成年後的生活，就連在工作與人際關係表現得也缺乏自信，儘管她外表亮麗又能言善道，面對主管的看重和提拔，上一刻還開心分享，轉眼間又懷疑自己不夠好、不堪重任，卻又擔心錯失良機，充滿焦慮不安。

洪櫻娟針對症狀，開立血清素和穩定自律神經的藥物輔助與幾次心理治療，陳女逐漸能與母親平和相處，在工作也有所發揮，晉升為小主管，今年母親節也終於能坦然平靜面對。

洪櫻娟說，當失落、無望感及挫折、壓力持續，身體會出現一段時間連做檢查也找不出原因的失眠、焦慮、胸悶心悸、頭痛頭暈、腸胃不適、暴躁易怒、寡歡哭泣、酒精濫用等症狀，就可能罹患自律神經失調、憂鬱症這類文明病，需要醫師評估診斷後開立藥物並配合心理治療、放鬆技巧訓練的協助，才可以盡快重獲正能量，度過人生灰暗期，不要抗拒就醫拖延治療，就能早日重拾生命的色彩。

母親節 失眠 憂鬱症

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