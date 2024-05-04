脊椎問題痛起來要人命 除了手術還能選擇「西洋針灸」

醫師楊子旻指出患者腰椎第3、4、5節滑脫神經壓迫處。（高雄七賢脊椎外科提供）

50歲吳小姐在加工區工作需久站及搬貨，3年前因右臀疼痛檢查為腰椎滑脫，嚴重到走路就痛，醫師建議開刀治療但她不想做手術，只能靠止痛針緩解。近日她到骨科 醫院求診，接受高頻熱凝療法2個月後，疼痛改善5成。

台灣高雄七賢脊椎外科醫院醫師楊子旻表示，患者症狀為腰椎第3、4、5節滑脫導致的坐骨神經痛，右臀只要走路就痛，疼痛分數達8分的強烈劇痛，嚴重影響工作生活。經2個月治療後疼痛改善5成，平時也會穿護腰並避免久站久坐。

楊子旻表示，熱凝療法俗稱「西洋針灸」，原理是使用電燒針進入患部，透過電磁波產生定溫42度的熱，每秒刺激疼痛點2次，每次20毫秒，持續作用在神經組織上，經由分子運動、摩擦生熱，產生適度的神經熱凝效應，達到阻斷疼痛療效。

他說，熱凝療法不會破壞神經，能減輕疼痛、安全、免住院、免全身麻醉，除了坐骨神經痛，頸部疼痛、五十肩、網球肘、背痛、下背痛、尾椎痛、關節 疼痛、足底筋膜炎、脊椎手術後疼痛等也都能治療。