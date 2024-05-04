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脊椎問題痛起來要人命 除了手術還能選擇「西洋針灸」

記者潘奕言／高雄即時報導
醫師楊子旻指出患者腰椎第3、4、5節滑脫神經壓迫處。（高雄七賢脊椎外科提供）
醫師楊子旻指出患者腰椎第3、4、5節滑脫神經壓迫處。（高雄七賢脊椎外科提供）

50歲吳小姐在加工區工作需久站及搬貨，3年前因右臀疼痛檢查為腰椎滑脫，嚴重到走路就痛，醫師建議開刀治療但她不想做手術，只能靠止痛針緩解。近日她到骨科醫院求診，接受高頻熱凝療法2個月後，疼痛改善5成。

台灣高雄七賢脊椎外科醫院醫師楊子旻表示，患者症狀為腰椎第3、4、5節滑脫導致的坐骨神經痛，右臀只要走路就痛，疼痛分數達8分的強烈劇痛，嚴重影響工作生活。經2個月治療後疼痛改善5成，平時也會穿護腰並避免久站久坐。

楊子旻表示，熱凝療法俗稱「西洋針灸」，原理是使用電燒針進入患部，透過電磁波產生定溫42度的熱，每秒刺激疼痛點2次，每次20毫秒，持續作用在神經組織上，經由分子運動、摩擦生熱，產生適度的神經熱凝效應，達到阻斷疼痛療效。

他說，熱凝療法不會破壞神經，能減輕疼痛、安全、免住院、免全身麻醉，除了坐骨神經痛，頸部疼痛、五十肩、網球肘、背痛、下背痛、尾椎痛、關節疼痛、足底筋膜炎、脊椎手術後疼痛等也都能治療。

楊子旻提醒，疼痛是人體自我保護的重要機制之一，疼痛介入性治療雖能有效降低疼痛，但不能取代手術，可與醫師充分討論，選擇最適合的治療。近年椎間盤退化及壓迫年齡有下降趨勢，民眾應養成脊椎保養正確觀念，保持正確姿勢保護脊椎。

患者腰椎第3、4、5節滑脫神經壓迫處。（高雄七賢脊椎外科提供）
患者腰椎第3、4、5節滑脫神經壓迫處。（高雄七賢脊椎外科提供）

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