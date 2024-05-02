我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

仇恨犯罪愈演愈烈 紐約市府推系列課程 助公校生學習包容

廣東梅大高速坍塌已48死 「豆腐渣」工程釀禍？

大腸癌標靶藥手腳起紅疹 長庚研究：「這」元素可改善

記者陳雨鑫／台北即時報導
使用Regorafenib藥物的患者，容易出現手腳紅腫、起水泡等副作用，長庚團隊研究顯示，與藥物使用後導致體內缺鋅有關。（林口長庚提供）
使用Regorafenib藥物的患者，容易出現手腳紅腫、起水泡等副作用，長庚團隊研究顯示，與藥物使用後導致體內缺鋅有關。（林口長庚提供）

不少癌友使用標靶藥物後，皮膚會出現不適反應，晚期大腸癌常使用的口服標靶藥物「Regorafenib」，容易引起手腳皮膚嚴重紅腫、起水泡等，有些患者甚至連走都沒辦法走路。台灣長庚腫瘤醫學科團隊，研究發現該藥物的原理是抑制腫瘤血管生長，也會讓人體攝取微量元素「鋅」的功能下降，當皮膚出現傷口時更難恢復，如果使用該標靶藥物，同時補充鋅，能大幅改善藥物副作用。

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師黃文冠表示，Regorafenib能抑制腫瘤血管生成等，達到控制腫瘤生長和轉移，同時也會抑制血管內皮生長因子和血小板衍生生長因子通路，阻止皮膚組織對微小創傷的修復，所以患者開始使用藥物後，最常見的副作用就是手腳皮膚出現紅腫、起水泡等反應。過去醫療團隊一直找尋該怎麼減少副作用的發生，後續團隊透過研究發現，手腳皮膚副作用恐與「缺鋅」有關。

研究團隊將65名轉移性大腸癌患者分隨機分為兩組，一組在接受Regorafenib治療的同時給予口服鋅葡萄糖酸鹽補充劑，另一組則僅接受Regorafenib治療、但不補充鋅。主要評估指標為給藥後8周發生嚴重手足皮膚反應，即二級以上手足皮膚反應的比例。

林口長庚醫院一般外科主任葉俊男表示，試驗結果顯示，補充鋅組別的病人可減少43%二級或以上嚴重手足皮膚反應的發生率，也顯著提高了血清鋅濃度。同時也發現治療前鋅濃度較低的患者，發生二級以上手足皮膚反應的機率也較高。

黃文冠表示，目前無法明確的知道，為什麼使用Regorafenib的患者體內普遍會缺鋅，僅能推測是使用藥物後，腸胃道的吸收出現異常，導致僅能透過食物攝取到的「鋅」未能被確實吸收。

該項研究證實補充微量元素鋅，可減少使用Regorafenib後所引起得嚴重手足皮膚反應，該研究已經在2023年12月刊登在皮膚科頂尖國際期刊「美國皮膚科學會期刊」（Journal of the American Academy of Dermatology）及歐洲醫學腫瘤學會官方期刊「歐洲癌症期刊」（European Journal of Cancer）中。

黃文冠表示，因應研究結果的建議，目前使用Regorafenib藥物的患者，都會同步給予口服鋅使用。他也提醒，食物中也有許多可以獲取鋅的方式，如肝臟、蛋、牛奶、全穀類、豆類等，不過，如果是藥物引起的缺鋅反應，得透過口服鋅才有補充效果。

腫瘤 癌症 牛奶

上一則

15歲少女血脂數據竟超標 醫提醒「這類人」應更注意

延伸閱讀

70歲老奶奶基因檢測 發現3種突變早期肺癌

70歲老奶奶基因檢測 發現3種突變早期肺癌
AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌

AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌
醫藥／運動胸悶、易喘 當心血管狹窄、阻塞

醫藥／運動胸悶、易喘 當心血管狹窄、阻塞
後腦腫塊還禿髮 竟是肺癌末期…戒菸抗癌再現黑髮

後腦腫塊還禿髮 竟是肺癌末期…戒菸抗癌再現黑髮

熱門新聞

安寧病房護士Julie McFadden近日在其個人頻道分享臨終病人往生前六種不可思議現象。(擷取自Julie McFadden YotTube頻道Hospice Nurse Julie)

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享病人臨終前六大現象

2024-04-23 23:00
威斯康辛州33歲的減重教練Amber Clemens在2018年至2020年減掉160磅，她分享減肥前後身材對比。(翻攝Amber Clemens TikTok @amber_c_fitness)

兩年減掉一個成年人體重 威州女減重教練分享11項有幫助的食品

2024-04-25 20:15
隨著壽命延長與健康增進，正在改變對老年的認識正在改變，新調查指60 多的人都不覺得老，75歲以上才開始老。(美聯社)

「老年」定義改變？ 75歲才算老年

2024-04-24 18:26
圖片來源 ／NOW健康

睡前吃魚油助好眠？醫師建議「吃這些」對睡眠更有幫助

2024-04-30 02:40
牡蠣。（圖／123RF）

吃出「性」福 中醫師推薦10種食物

2024-04-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

吃漢堡或牛排怕罹大腸癌？ 學者：「怎麼吃」是關鍵

2024-04-28 22:18

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行