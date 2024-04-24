身體不適但檢查沒病 心理師提醒可能是自律神經出狀況

衛生福利部基隆醫院精神科臨床心理師林侑儒表示，自律神經失調不是疾病，而是一種概念，透過與心理師深入討論，找出原因及調適方法，不適症狀就有機會改善。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣衛生福利部基隆醫院精神科臨床心理師林侑儒24日表示，人類身體的演化，跟不上現代生活產生的壓力，像工作壓力還會長期存在，可能導致自律神經失調。自律神經失調不是疾病，而是一種概念，透過與心理師深入討論，找出引發失調的原因及調適壓力的方法，不適症狀就有機會改善。

林侑儒說，自律神經分布在身體各個內臟，分成交感神經、副交感神經。交感神經就像身體的油門，負責衝鋒陷陣，應付恐懼、壓力等外來緊急狀態 ，刺激腎上腺分泌，使身體主要系統活動力增加。副交感神經反如煞車系統，負責抑制心跳、血壓，使呼吸平緩，降低能量消耗，讓身體器官進行休養及修復。

自律神經會受外在環境、外來刺激及本身的荷爾蒙、個性、疾病等多重因素影響。當人遇到壓力的時候，自律神經會立即產生反應，一旦壓力解除，自律神經又會調整回平衡狀態。

林侑儒表示，交感神經與副交感神經會自動相互調節、制衡，若失調無法取得平衡，就代表身心壓力超過負荷，平衡狀態遭到破壞，身體會出現大小不同症狀警示。自律神經失調其實並不是一種疾病，而是一種身體的狀態與概念。

林侑儒說，當身體出現不舒服症狀，應先就醫檢查，當不舒服的症狀持續，且身體檢查都沒有問題時，就能懷疑是否為自律神經失調造成。

日本東邦大學名譽教授、醫學博士筒井末春設計「自律神經檢測 量表」，林侑儒建議民眾可先行在家檢測，自已是否有自律神經失調可能。量表症狀愈多，失調可能性愈高，若勾選符合項目達10題以上，就要隨時注意身心狀況，必要時到醫院尋求專業協助。

林侑儒表示，部基已引進「心律變異率（HRV）」穿戴式裝置，為民眾收集身體心電訊號，利用心跳速度的變化作為指標，間接了解自律神經的活性狀態，分析出自律神經的各種指數，檢測受測者交感活性、副交感活性、壓力指數、心律變異性等。

林侑儒說，民眾接受檢測發現有自律神經失調問題，可先檢視生活中的慢性壓力，調整生活作息與睡眠品質，建立良好的健康生活習慣。平日善用腹式呼吸等放鬆技巧，減少刺激性食物的攝取，也可透過心理諮商、放鬆訓練、藥物治療等方式，讓自律神經重返或保持平衡狀態。