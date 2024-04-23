深夜地震被搖醒怎再睡？ 醫教三方法但有這情形需就醫

近日深夜連續發生多起地震，一旦被搖醒，總是充滿擔心、焦慮，睡意盡失，如何再入睡，充滿挑戰。示意圖。（圖／123RF）

台灣近日連續發生多起地震 ，人心惶惶，特別是地震發生在深夜時，一旦被搖醒，總是充滿擔心、焦慮，睡意盡失，可是想到白天就要上班，如何可以再入睡，充滿挑戰。睡眠專家、長庚醫院肺感染及免疫科主任莊立邦表示，22日晚發生連續地震，23日於睡眠門診就遇到原先有失眠 的患者，主述昨晚根本睡不著，可見地震確實讓部分民眾「睡不好」。

莊立邦說，台灣地震發生機率頻繁，幾乎每個人都曾經歷地震，許多人更有921大地震的經驗，當地震發生在深夜時，如果只有一次，許多人可能會沒有感覺，或是驚醒一下，感覺沒什麼事，就繼續睡覺，但當在深夜連續發生地震時，許多人可能會被驚醒，無法入睡。

當被地震驚醒，一時之間無法入睡，但白天需要上班，還想回去睡覺的人，莊立邦建議可以做三件事情。第一、先從床上起來，斷開睡眠與床的連結，這時如果還躺在床上又睡不著，心情只會更加焦慮，更無法好好入睡。

第二、可以看一下手機，關注地震的情形，但切記不要過度關心，避免情緒緊張，無法入眠。

第三、利用喝牛奶 、看書等從事心情的活動，平復緊張的情緒，等到有睡意時再睡覺，如果真的睡不著，也不要勉強自己睡覺

莊立邦提醒，當一夜失眠，白天又要上班，從事駕駛、精密工作等族均，應請假一天，其餘上班族則可利用午休時間補眠30至60分鐘，恢復精神。

莊立邦說，如果失眠情形，在一個月內可以藉由藥物、自我放鬆等緩解失眠，此屬於急性失眠，經治療後，可以恢復原先沒有失眠的情形，但失眠症狀超過一個月，為屬於慢性失眠，應懷疑是否有心理創傷、壓力，除用藥治療外，還需配合心理治療師的協助，讓患者度過失眠困擾，順利入睡。