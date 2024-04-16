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不想說話、易做惡夢？當心「震後創傷症候群」 這10題中半數要就醫

記者賴昀岫／台北即時報導
0403地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀。（本報資料照片）
0403地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀。（本報資料照片）

台灣0403大地震是繼921大地震後，規模最大的地震，華人心理治療基金會董事長、精神科醫師王浩威提醒，地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀，如果這些情緒問題沒有及時有效的處理，可能會演變成創傷後壓力症候群（PTSD），治療複雜度和難度都相對較高。

隨著最近的地震帶來的恐慌逐漸消退，但對心理健康的影響卻可能持續存在，不少民眾在震後變得更敏感，較容易受到驚嚇，甚至做惡夢，王浩威提醒，不想說話、容易惡夢、易受驚嚇等，都要當心是否為震後創傷症候群。

對於經歷過創傷事件的高危險族群，PTSD終生盛行率從5%至75%不等，對心理健康造成龐大的影響，王浩威建議，民眾可先使用PTSS-10進行自我評估，並留意事件過後才出現的症狀，例如過去不會失眠，但事件之後出現失眠症狀，就需要特別注意，該狀況是否有逐漸改善還是持續影響。

王浩威指出，可以每隔一段時間做評估、觀察變化的趨勢，若發現PTSS-10分數有增加趨勢，則應尋求專業的身心科醫療幫助，分數的增加可能代表是中重度的情況，需要更深入的專業治療和幫助，如想促進心理復原，可透過快步走、瑜珈等，以幫助減少壓力荷爾蒙，促進內啡肽的釋放。

王浩威表示，良好的睡眠管理對於心理健康至關重要，民眾應建立固定的睡眠時間表，同時也與家人、朋友和社區保持聯繫，分享自己的感受和經歷。

※PTSS-10 創傷後壓⼒症候群⾃我檢測量表評估（檢測發現「是」的數量超過5個以上，建議尋求專業醫師協助；出現症狀也建議在日常採取不同方式來幫助心理復原）

Ｑ1：您有睡眠困難嗎？

Ｑ2：您會感到憂鬱（如傷心、難過）嗎？

Ｑ3：您對突然的聲音或未預期的動作會感到驚嚇嗎？

Ｑ4：您變得較容易生氣嗎？

Ｑ5：當回到突發事件的地方，會不會感到害怕？

Ｑ6：您的情緒會不會經常容易波動？

Ｑ7：您會感到身體易緊張嗎？

Ｑ8：您會感到不願跟其他人談話嗎？

Ｑ9：您會出現與意外事件相關的噩夢嗎？

Ｑ10：您會有良心不安，對自己責難或感到愧疚嗎？

地震 心理健康 檢測

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