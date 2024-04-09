左眼皮狂跳就要發財？工程師買彩券槓龜 竟罹罕見「眼瞼痙攣症」

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，眼瞼痙攣症患者在初期經常會有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症的現象。（記者賴昀岫／攝影）

俗話「左眼跳財、右眼跳災」，讓許多民眾認為左眼皮跳，可能有好事發生，但也要小心，可能是局部肌張力異常，導致的「眼瞼痙攣症」，這好發於50至60歲族群，且女性高於男性，嚴重時會影響視線，甚至可能眼睛幾乎張不開，或出現憂鬱症 及焦慮症的情形，如超過2周未改善應就醫，透過藥物或注射肉毒桿菌素改善。

眼瞼痙攣症屬於特殊的局部肌張力異常症，台灣書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，多數發病原因不明，其他續發性的致病原因有腦炎、巴金森氏症、止吐藥或精神疾病藥副作用所致，好發於50至60歲族群，男女發生比例為3比7。

黃啟訓曾收治一名53歲的電腦工程師，患者在幾個月前發現，左側眼皮偶而會有跳動的現象，原以為是「左眼跳財」，沒想到彩券沒中，甚至眼皮跳的情形愈來愈嚴重，後來一度跳到兩眼都難張開，除嚴重影響工作，也造成身心影響，所幸經藥物及肉毒桿菌素眼周局部注射治療後，很快眼皮就不再抽動也能恢復正常工作。

黃啟訓說，患者在初期經常會有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症的現象，接著通常會先有眨眼次數增加的徵兆，逐漸的眼瞼緊閉的現象會愈來愈嚴重，甚至可能眼睛幾乎張不開，嚴重時會影響視線。

研究指出，眼瞼痙攣症發病早期症狀較不明顯，黃啟訓表示，一半的個案從發病到正確診斷往往需至少1年以上的時間；有三分之一的病人會因此引發焦慮症，甚至憂鬱症，文獻統計發生率約萬分之一，但因為檢查困難，實際發生率可能被低估。

黃啟訓指出，目前治療眼瞼痙攣症常用的口服藥物有抗乙醯膽鹼藥、多巴胺藥物、鎮定劑和肌肉鬆弛劑等，但口服藥物治療效果往往有限；也可選擇在眼眶周圍局部注射肉毒桿菌素，一般在注射後1至2周內即可完全恢復正常，單次注射的療效，約可持續3至4個月。

黃啟訓提醒，如果眼皮跳動持續超過2周仍未改善，或是跳動情況已影響日常生活，應儘早就醫，只要做出正確的診斷、及早接受適當治療，大多可以很快得到良好的療效，早期進行有效治療，更有助於改善生活品質、避免引發無謂的焦慮和憂鬱。