年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

CNN報導，研究員們正尋找某些類型癌症 的年輕人發病率上升線索，並稱他們發現這和生物老化加速有關，其中關連性最強的是肺癌、胃癌、大腸癌和子宮癌。研究員們將年輕人罹癌定義為55歲前罹癌，

老化是許多類型癌症的主要風險，意味著人們愈年長，更有可能被診斷出罹癌。專家也日益認知到所謂老化不僅是人的歲數，也代表生活方式、壓力和基因造成的身體磨損，有時被稱為人的生物年齡。

新研究的資深作者（senior author）、美國華盛頓大學公衛科學系外科和醫學副教授曹寅（Yin Cao，音譯）7日在加州 聖地亞哥（San Diego）年度研討會發表研究時表示：「我們都知道癌症是老化相關疾病。然而，癌症真的發生在更年輕的族群身上了。」

曹寅和其團隊檢視了14萬8724名37至54歲的人的醫療記錄。這些人是英國人體生物資料庫（UK Biobank）的參與者。他們集中注意力於已被證明和生物年齡有關的九種血液生物標記，並將其輸入用於計算每個人生物年齡的演算法PhenoAge。

研究員透過比較人們的生物年齡和實際年齡確認加速老化現象，隨後察看癌症登記資料，觀察有多少人被診斷出罹患早期癌症。他們發現，出生在1965年以後的人展現加速老化的可能性，比出生在1950至1954年的人多17%。

和生物資料庫樣本中加速老化跡象最輕微的人相比，加速老化最嚴重的人得早發性肺癌的風險增至兩倍、罹患胃腸道腫瘤 的風險多60%，子宮癌風險則多80%。

不過，曹寅也坦承研究有其限制，包括缺乏更長期的追蹤和族群多樣性不足等。