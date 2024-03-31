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不孕症的隱形殺手與免疫有關 醫曝7種狀況趕緊就醫

記者鄒尚謙／台北即時報導
風濕免疫科醫師黎亞綺指出，30至40歲女性需特別注意「抗磷脂抗體症候群」，體內的抗體會攻擊血管內皮細胞，導致不孕，個案如有7種狀況任一項，可考慮去風濕免疫科抽血檢查，確認是哪一種原因所造成的不孕，再制定個人化的療程。（聯合報系資料照片）
風濕免疫科醫師黎亞綺指出，30至40歲女性需特別注意「抗磷脂抗體症候群」，體內的抗體會攻擊血管內皮細胞，導致不孕，個案如有7種狀況任一項，可考慮去風濕免疫科抽血檢查，確認是哪一種原因所造成的不孕，再制定個人化的療程。（聯合報系資料照片）

台灣晚婚晚育，許多夫妻規劃生養小孩時，容易錯過了最適合生育的年齡。不孕症夫婦的不孕原因相當多元，然而生殖醫師表示，在醫學最棘手的狀況是「找不到原因」的不孕而非高齡，臨床上若遇到常見的隱形殺手，可能就屬於免疫不孕，確認自身體況若有7種狀況，就建議至風濕免疫科抽血檢查。

不孕症治療中，包括AMH（評估卵巢功能）、輸卵管、子宮等，以及精蟲、染色體、賀爾蒙、內分泌平衡等是否正常。台北禾馨宜蘊生殖中心副院長沈孟勳表示，若是胚胎正常，又無法找出原因，或者有過二次以上的反覆性流產，很有可能是「免疫不孕」。

沈孟勳說，曾有個案大寶是自然懷孕生產，但在努力二寶時，卻遇到了連續２次的反覆流產，第一次5周、第二次7周，媽媽手冊都還沒領到。即使在前一家生殖中心開始嘗試試管時，植入兩顆健康胚胎，但最後還是不幸地自然流產。

「反覆性流產，對心理與生理上都是沉重打擊。」沈孟勳表示，在門診中遇過許多正面臨失敗過程的未來媽媽們，伴隨流產而來的無助與擔憂，要重拾信心再次站起，需要極大的勇氣。個案在因緣際會下來到診間，安排做詳細的免疫檢查，結果僅有幾項數值異常，但價數不高，將其診斷為「非典型抗磷脂質症候群」。在配合用藥診療下，最後成功植入，並順利產下一名健康寶寶。

沈孟勳提醒，並不是重複性流產就一定是免疫問題，要先排除是否為胚胎染色體、子宮環境等異常，再進行血管免疫檢查會更為準確。而臨床上常見的不孕狀況像是「抗磷脂抗體症候群」，是懷孕流產最常見的隱形殺手。

禾馨宜蘊生殖中心風濕免疫科醫師黎亞綺指出，30至40歲女性需特別注意，媽媽體內的抗體會攻擊血管內皮細胞，在胎盤血管內生成栓塞，阻斷胎盤血流進而造成胎兒死亡，導致反覆性流產。個案如有下列7種狀況任一項，可考慮去風濕免疫科抽血檢查，確認是哪一種原因所造成的不孕，再制定個人化的療程。

1.不易懷孕

2.懷孕10周前發生過流產或反覆性流產

3.進行兩次以上試管嬰兒療程，但在植入階段都失敗

4.夫妻檢查正常，不明原因的不孕

5.高齡不孕

6.卵巢早衰或是多囊性卵巢症候群

7.有過敏體質

台北禾馨宜蘊生殖中心風濕免疫科盧俊吉表示，懷孕是人體非常複雜的一個變化，在這個變化過程當中，免疫系統也扮演了許多重要角色，嚴重的像是類風溼性關節炎、乾癬症、紅斑性狼瘡或甲狀腺疾病等，都會影響懷孕，但不須過於擔心，只要搭配好藥物治療都有很大機率能順利懷孕並生產。

盧俊吉建議，要治療免疫不孕，必須透過生殖科與免疫科的密切會診合作，全面評估用藥治療的週期，並搭配生殖科的植入時機，將母體的免疫系統調控至最合適的懷孕狀態，才能使備孕之路更加順利。

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