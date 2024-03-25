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不到4月 氣象署就發高溫資訊 醫：已有熱衰竭病人送醫

記者沈能元／台北即時報導
中央氣象署表示，25日天氣高溫炎熱，中午前後嘉義縣、台南市、高雄市地區的高溫特報為黃色燈號，中午前後在外活動要注意防曬防中暑。（本報資料照片）
中央氣象署表示，25日天氣高溫炎熱，中午前後嘉義縣、台南市、高雄市地區的高溫特報為黃色燈號，中午前後在外活動要注意防曬防中暑。（本報資料照片）

中央氣象署表示，25日台灣天氣高溫炎熱，中午前後嘉義縣、台南市、高雄市地區的高溫特報為黃色燈號，嘉南高內陸近山區有局部攝氏36℃以上高溫，中午前後在外活動要注意防曬防中暑。明（26日）日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，有局部短暫雨。

新北市土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，這兩天天氣炎熱，急診確實有收治熱傷害的病人，昨天一名70多歲男性上山務農，但在大太陽下曝曬約一小時，造成身體散熱不佳、過度流汗，導致水分跟電解質流失，進而出現全身無力、昏倒，緊急送醫確診為熱衰竭，經救治後，病人症狀已獲得緩解。

熱傷害分為熱痙攣、熱衰竭及中暑，薛承君說，熱痙攣為程度最輕的熱傷害，可能僅有疼暈目眩、昏倒等症狀，但如果身體散熱速度，小於身體熱能量累積的速度，將造成體溫快速上升，如該名男性出現頭昏、頭痛、大量流汗，此時，如果沒有補充足夠的水份，將導致體內電解質不平衡、全身無力、昏倒。

至於，中暑為意識不清、抽搐、昏迷、脫水等，體溫更可能高達40度，嚴重時恐引起急性腎衰竭，有致死機會。薛承君提醒，65歲以上年長者、幼童、慢性疾病患者需多提高警覺。

面對高溫，薛承君建議，第一、不要在太陽下曝曬過久，最好隨時都在陰涼處，避免身體累積過多熱能，特別是務農或在長時間在工地的工作者須多加注意；其次，身體應隨時保持通風，不要穿過厚的衣物，而以輕便、通風材質的衣物為主；第三、隨時補充水份，避免身體脫水，引起熱傷害。

氣象署提醒，高溫下民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

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