醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

英國凱特王妃透過BBC預錄的影片表示，她罹患癌症。（取材自BBC官網）

英國凱特 王妃（Kate Middleton）宣布自己罹患癌症 ，正在接受化療並且日前亦接受腹部手術，但並未說明罹患何種癌症。台灣昕新智慧診所院長朱光恩表示，若憑依照狀況以及常見原因推測，可能是大腸癌。國健署有補助50至74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，可以及早檢驗是否有大腸癌。

42歲凱特王妃22日透過預錄影片說明，她透露1月時在倫敦接受腹部大型手術，當時她的狀況被判定與癌症無關，且這場手術很成功，未料術後檢查結果卻顯示為癌症，她在醫療團隊的建議下開始接受早期階段療程。

朱光恩說，若是因為腹部腫瘤 腫瘤有不少可能，腹腔裡面有很多器官，是肝臟、膽囊、胰臟等都有可能長出腫瘤。若以我國狀況來說，肺癌、肝癌、大腸癌是國人常遇到的三大癌症，因此臨床工作上比較常遇到因腸胃道腫瘤開刀的為肝癌、大腸癌。

目前有近一步消息得知凱特王妃罹患何種癌症，朱光恩表示，若以國人狀況及經驗推敲可能是大腸癌，凱特王妃現年42歲，在40歲以後大腸癌發生機率會提升不少。而胰臟是重要器官，開刀會伴隨很嚴重的體重減輕，以凱特王妃近期露面畫面來看，較不像是因為胰臟癌而手術。

朱光恩表示，大腸癌在台灣是可預防的疾病，民眾可以透過糞便潛血檢查或是大腸鏡鑑查。糞便潛血檢查只要用大便檢體去驗，是一項簡單檢查就可以發現蛛絲馬跡；如果有驗出血液反應就是不正常的。國健署補助50至74歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查。

朱光恩說，近年健康意識提升，不少年輕族群有會主動接受檢查，讓癌症在初期就被發現，不論是哪種癌種只要在早期發現都比較容易治療。他呼籲，若有大腸癌等消化道相關疾病家族史的一等親民眾，更應該定期篩檢，及早發現問題。