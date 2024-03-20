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咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

記者游振昇／台中即時報導
台中有一名上班族，一天喝1000CC超量的咖啡，導致胃食道逆流。（記者游振昇／攝影）
台中有一名上班族，一天喝1000CC超量的咖啡，導致胃食道逆流。（記者游振昇／攝影）

台灣台中一名40多歲男上班族，常覺得壓力大，為紓壓他把咖啡當開水喝，一天最高喝1000CC的黑咖啡。日前突然驚覺胸悶、心臟刺痛，擔心有冠狀動脈疾病，到大甲李綜合醫院就診，發現有嚴重的十二指腸潰瘍及輕微的胃潰瘍，藥物治療與飲食控制，已經逐漸恢復正常。

醫師安排抽血、心電圖、超音波檢查後都正常，在醫師建議下轉至肝膽腸胃科，經過評估疑似胃食道逆流，接受上消化道內視鏡檢查，發現有嚴重的十二指腸潰瘍及輕微的胃潰瘍，並檢測無幽門桿菌感染。

大甲李綜合醫院的台中榮總肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞表示，患者就診時自述，胸口心臟部位會不定期的產生刺痛感，胸口也會悶痛，先前經過心臟科醫師進行相關心臟檢查，均沒有發現異狀，患者過去曾罹患食道逆流，同時表示下腹部偶有痛感，因此，進一步安排檢查。

彭彥鈞表示，經過檢查，發現患者有嚴重的十二指腸潰瘍，腸壁至少有多處受到侵蝕，胃部也有輕微的發炎與潰瘍，先給予用藥治療，經過兩個多月的治療與後續追蹤，患者症狀已明顯改善。他說，有些患者胃食道逆流會伴隨胸痛，病徵與心絞痛的症狀類似，心臟造成的胸痛必須先做心臟科評估，是否需要心導管緊急治療，若經內視鏡診斷後胃食道逆流則給予藥物及用藥物、改善飲食與生活形態即可。

「心臟刺痛當下真的嚇死自己，立刻飛奔到醫院就診。」林姓患者透露，家中有三高家族病史，因此，當心臟產生刺痛感時，猶如針在刺的感受，完全不敢拖延，馬上先看心科，所幸沒相關檢查後都沒問題，才放下心中大石，但是刺痛感卻還在，經醫師建議改轉診肝膽胃腸科，沒想到，居然是胃食道逆流引起的「火燒心」心臟刺痛，進一步檢查還有十二指腸潰瘍及胃潰瘍。

林男說，他每天到公司上班，一大早便先喝黑咖啡提神，喝完再續杯，幾乎已經到了把咖啡當開水喝的模式，工作忙起來，不自覺喝黑咖啡紓壓，有時一天喝了1000CC，偶爾搭配吃甜食，長時間下來，胃食道逆流症狀加重都不自知，經過醫師診斷後，先戒斷咖啡，調整飲食與生活模式，依照醫囑服藥，經過追蹤與治療，症狀才逐漸改善，也不再有心臟刺痛。

彭彥鈞表示，患者可能工作壓力過大，情緒緊繃促使胃酸分泌，吃東西吃太快，再加上過量喝咖啡，形成壓力性潰瘍與胃食道逆流。胃酸逆流刺激胸口的食道產生灼熱，讓不少人誤認為心臟出問題，尤其咖啡、茶含有較多的咖啡因，會導致食道下端的括約肌鬆弛，更容易發生逆流，建議患者避免吃辣椒等刺激性的食物，才能舒緩病症。

駐診大甲李綜合醫院的中榮肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞說，這名上班族因壓力、咖啡過量。...
駐診大甲李綜合醫院的中榮肝膽胃腸科主治醫師彭彥鈞說，這名上班族因壓力、咖啡過量。（記者游振昇／攝影）

咖啡 檢測 三高

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