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恐怖…壯男愛吃生魚片腹痛送急診 驚見有蟲蠕動

記者趙容萱／台中即時報導
醫師林裕鈞說明，劉男照胃鏡發現竟有一條長達2公分的寄生蟲嵌在賁門附近蠕動，證實是海獸胃線蟲感染，經用藥後痊癒。（烏日林新醫院提供）
醫師林裕鈞說明，劉男照胃鏡發現竟有一條長達2公分的寄生蟲嵌在賁門附近蠕動，證實是海獸胃線蟲感染，經用藥後痊癒。（烏日林新醫院提供）

台灣台中51歲劉姓男子愛吃生魚片，日前在飯局中猛吃生魚片、烏賊，沒想到過幾天突然解黑便、上腹痛、心悸，就醫發現，竟有一條長達2公分寄生蟲嵌在賁門附近蠕動，醫師林裕鈞證實是海獸胃線蟲感染，經用藥後痊癒。

喜歡吃生魚片的人可否用芥末等殺菌或滅蟲？烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師林裕鈞說明，無論是芥末、醋、薑、蒜、辣椒等食材，都無法將蟲體殺滅，也沒有殺菌的效果。另外醫院和坊間藥局的驅蟲藥，也尚未出現經研究證實有效的藥方，治療上仍以內視鏡檢夾除為主。

林裕鈞說，劉男急診抽血檢驗血紅素從14降到10，出現貧血現象，住院期間安排胃鏡檢查，除了胃潰瘍和胃幽門桿菌感染，竟意外發現一條長達2公分不明物體，嵌在賁門附近微微蠕動，以使用器械夾出，經病理化驗證實是海獸胃線蟲感染。劉男經潰瘍用藥，幽門桿菌除菌治療，終於改善痊癒。

林裕鈞說明，一般人感染海獸胃線蟲通常沒有感覺，大多會在胃鏡檢查中意外發現，根據統計若有症狀，會於食用後48小時內出現，因此和急性腸胃炎不容易區分。當寄生蟲侵犯腸胃道黏膜，可能引起腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或黏液、輕微發燒，偶爾出現過敏反應伴隨紅疹、發癢。

林裕鈞指出，食物未完全煮熟，有寄生蟲風險，其中海獸胃線蟲在人體內無法產卵繁衍，幾天後就會死亡，即使產生症狀，大多在2至3周內自行消失痊癒，極少數會持續數月。海獸胃線蟲不會像鉤蟲、蛔蟲、絛蟲這類人畜共通寄生蟲，會鳩佔鵲巢甚至占地為王。

醫師林裕鈞說明，劉男照胃鏡發現竟有一條長達2公分的寄生蟲嵌在賁門附近蠕動，證實是...
醫師林裕鈞說明，劉男照胃鏡發現竟有一條長達2公分的寄生蟲嵌在賁門附近蠕動，證實是海獸胃線蟲感染，經用藥後痊癒。（烏日林新醫院提供）

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