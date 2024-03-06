我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市戶外用餐區申請開始 8/3前未提者將開拆

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

慢性腎臟病患者採低蛋白飲食怕得肌少症 醫師：別擔心

記者王駿杰／新竹即時報導
醫師楊忠煒提醒，慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而目前並無證據顯示低蛋白飲食會造成肌少症，所以家人不用過度擔心。（新竹台大分院新竹醫院提供）
醫師楊忠煒提醒，慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而目前並無證據顯示低蛋白飲食會造成肌少症，所以家人不用過度擔心。（新竹台大分院新竹醫院提供）

台灣新竹一名劉姓男子是慢性腎臟病第三期病患，近期被醫師告知狀況每況愈下，若再惡化將準備洗腎，劉原本照著醫囑進行低蛋白飲食，使情況好轉，上周回診時卻發現蛋白尿有明顯增加，腎功能又開始退步，一問才發現是家人擔心劉男上了年紀又瘦，恐有肌少症，就買了一些含高蛋白的補品給劉食用，使劉狀況又惡化；醫師指出，針對慢性腎臟病患，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，且沒有證據顯示會造成肌少症，民眾別擔心。

新竹台大分院新竹醫院腎臟科醫師楊忠煒指出，劉男的腎絲球過濾率只有30初且有嚴重的蛋白尿，近期被告知低於30就邁入慢性腎臟病第四期，若再退步到低於15就要準備洗腎。劉得知後非常緊張，依醫師的衛教，控制血壓在130/80以下，並搭配營養師的低蛋白飲食衛教，並定期回醫院追蹤，在每三個月的回診中，劉的蛋白尿量有顯著降低，且腎功能一直維持在第三期。

但是，劉的家人因為擔心劉變瘦，恐導致肌肉流失會變成肌少症，就買了一些營養補充品給劉男吃，而這些補給品內含蛋白質含量都偏多，所以劉男原本的低蛋白飲食，就變成高蛋白飲食，導致蛋白尿有明顯增加，腎功能也開始退步。

楊忠煒表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是一種疾病，而是指肌肉質量減少的一種症狀，全世界也沒有一致的診斷標準。可能引起的原因包括缺乏運動、神經系統疾病、過度休息及營養不良等。

在最新的研究中，發現對於慢性腎臟病患者來說，採用低蛋白飲食並不會導致肌少症，反而它是一種有強力科學證據支持的健康選擇。慢性腎臟病病人在適當的監控下實施低蛋白飲食，不僅不會引起肌肉減少，反而有助於減輕腎臟的負擔，還可以延緩腎臟疾病的進展。

楊忠煒提醒，對於一個慢性腎臟病病人，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而且沒有證據顯示會造成肌少症，所以親朋好友不用害怕病人執行低蛋白飲食會得到肌少症，進而影響病人健康狀況。

上一則

逾4成女性缺少1維生素 孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

下一則

婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光

延伸閱讀

重訓後肌肉腫脹像大力水手 竟是二頭肌斷了

重訓後肌肉腫脹像大力水手 竟是二頭肌斷了
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
三高族群慎防洗腎危機 1族群要注意末梢血循改善

三高族群慎防洗腎危機 1族群要注意末梢血循改善
走路加深蹲 預防肌少症 重訓注意3關鍵

走路加深蹲 預防肌少症 重訓注意3關鍵

熱門新聞

衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

2024-03-01 17:49
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

2024-02-28 04:38
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）

小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

2024-03-02 03:48
英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。 （美聯社）

症狀似盲腸炎？凱特王妃疑罹克隆氏症 醫：罹癌風險高

2024-03-03 21:29
開業中醫師吳明珠說，春天應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。（本報資料照片）

5日是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

2024-03-05 04:10
藝人黃馨儀分享小孩黴菌感染。圖／和展影視提供

女星疏忽沒將襪子分開洗 兒子染黴菌痛到憋尿1整天

2024-02-27 12:48

超人氣

更多 >
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠