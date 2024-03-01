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糖尿病10年不理 視網膜病變險失明 部桃醫師1圖懂關鍵

記者鄭國樑／桃園即時報導
眼科醫師王得安圖解高血糖對於血管不同階段的影響。（衛福部桃園醫院提供）
眼科醫師王得安圖解高血糖對於血管不同階段的影響。（衛福部桃園醫院提供）

五旬婦人糖尿病逾10年，但是工作忙，未曾接受視網膜檢查，年初因雙眼視力急速下降求診，到台灣衛福部桃園醫院眼科檢查，發現雙眼糖尿病視網膜病變，已衍生黃斑部水腫及玻璃體出血，雙眼視力幾乎失明。醫師提醒，糖尿病視網膜病變是造成糖尿病患者失明的主因，應定期篩檢，以避免病變造成視力永久受損。

衛福部桃園醫院眼科醫師王得安解釋，高血糖對於血管的影響，是全身且持續破壞的，視網膜微血管多，因高血糖導致微血管阻塞、滲漏時，就會出現糖尿病視網膜病變。

王得安說明，糖尿病視網膜病變是逐漸惡化的慢性病，糖尿病患病時間越久，視網膜病變機會越高。糖尿病視網膜病變早期會有出血、血管阻塞及滲出物，一旦未加控制，會進一步生成新生血管 ，此時可能併發玻璃體出血，造成視力大幅減退、眼前雲霧般模糊。此外也可能造成「黃斑部水腫」，導致視力減退、出現扭曲及黑影的症狀。

若糖尿病視網膜病變長期惡化，會使玻璃體纖維化和出現視網膜剝離，症狀包含視力模糊、視野缺損等。末期的病變則有可能出現「新生血管性青光眼」，患者會視力模糊，眼睛紅、疼痛，未儘速治療，可能永久視野缺損、甚至失明。王得安建議糖尿病患者每年應接受一次眼底檢查、或至少一次眼底攝影篩檢，若出現糖尿病視網膜病變，需由醫師視臨床狀況安排追蹤、治療，並積極控制血糖及生活型態調整。

王得安提醒，早期糖尿病視網膜病變通常未有明顯症狀，患者因此輕忽了眼底篩檢的重要。第一型糖尿病患者，建議於診斷後5年內接受檢查；第二型糖尿病患者，建議確診時一併接受眼底檢查；懷孕糖尿病者，建議在受孕後至第一孕程之間接受眼底檢查，並依眼底狀況追蹤至產後。糖尿病患者須持續且規律的眼底檢查，才能降低視網膜病變造成失明的風險。

王得安提醒，早期糖尿病視網膜病變通常未有明顯症狀，患者區常因此輕忽眼底篩檢。（衛...
王得安提醒，早期糖尿病視網膜病變通常未有明顯症狀，患者區常因此輕忽眼底篩檢。（衛福部桃園醫院提供）

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