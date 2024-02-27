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吃飯配手機不只「烏龜頸」 還讓胃食道逆流好不了

記者賴昀岫／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，如果在用餐時、用餐後仍有使用手機需求，應特別留意姿勢，避免腹壓增加，增加胃食道逆流發生的機會。（記者賴昀岫／攝影）
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，如果在用餐時、用餐後仍有使用手機需求，應特別留意姿勢，避免腹壓增加，增加胃食道逆流發生的機會。（記者賴昀岫／攝影）

吃飯配手機是不少現代人生活寫照，但看手機看到有點駝背的習慣，卻可能出現「烏龜頸」，甚至讓胃食道逆流的症狀一直好不了，而胃食道逆流的典型症狀狀有火燒心、嘔酸水，甚至慢性咳嗽、口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等也是可能的警訊，長期未治療，可能提高罹患食道癌的風險。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，當頭部過度往前傾時，頸部上下的肌肉過於緊繃，旁人看起來類似烏龜伸出脖子維持不動一樣，就可能是上交叉症候群，也就是常聽到的「烏龜頸」。

30多歲的陳小姐習慣「手機配飯」，因為知道吃完躺下容易胃食道逆流，雖然飯後沒有立即躺下，但仍繼續盯著手機看，整個人呈現從頭、脖子到肩膀都往前傾，甚至還有點駝背的姿勢，也就是典型的「烏龜頸」，最近因胃食道逆流及便秘就醫，藥物治療效果不明顯，經醫師提醒，改變用餐及餐後的姿勢，症狀才有改善。

康本初說，上交叉症候群不僅影響外觀，還會時常肩頸痠痛，甚至因為緊繃的肌肉會壓迫胸腔、腹腔，也常常伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘的情形，陳小姐可能就是因為姿勢不良，導致腹壓增加，導致胃食道逆流反覆發作，造成藥物治療效果不佳。

胃食道逆流是現代常見的疾病，是因胃酸逆流而上，造成食道黏膜被侵蝕發炎受傷。康本初指出，胃酸會逆流而上的原因很多，吃的東西和吃的習慣都可能會有影響；腹腔壓力過大，也會使得胃的排空受到阻礙，因此像是體重過重、穿過於緊身的衣物、懷孕還有像不良的姿勢等等，都可能造成胃食道逆流。

康本初進一步指出，胃食道逆流的典型症狀如火燒心、嘔酸水、喉嚨痛、胸口痛、吞嚥時有異物感等，慢性咳嗽、口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等症狀，也可能是因胃酸逆流到口腔引起，長期未治療，可能提高罹患食道癌的風險。

治療方面，康本初表示，除口服藥物外，還需要進行飲食習慣及生活習慣的調整，飲食上少吃甜食、酸、辣等刺激性食物；少喝含咖啡因的飲料、避免快速進食、避免吃太飽、睡前間隔2至3小時避免進食；生活上最好戒煙戒酒；體重過重者適度減重；避免穿著過度緊身衣物；避免不良的姿勢，用餐後特別需要注意。

康本初提醒，長期胃食道逆流未接受治療，可能增加食道癌的風險，要改善胃食道逆流，除配合醫師治療外，生活及飲食習慣也要同時做調整，如果在用餐時、用餐後仍有使用手機需求，應特別留意姿勢，避免腹壓增加，增加胃食道逆流發生的機會。

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