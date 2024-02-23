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罹新冠36歲嗜酒男 被迫忍受7天「插管之痛」醫曝原因

記者趙容萱／台中即時報導
醫師許人文（右）。（烏日林新醫院提供）
醫師許人文（右）。（烏日林新醫院提供）

台灣台中36歲東山鴨頭楊姓老闆嗜飲烈酒，近日確診新冠肺炎，到院時胸部兩側白肺，緊急入住加護病房，插管搶救。醫師許人文說，因患者長期飲用烈酒，嚴重影響麻藥耐受性及後續治療困難度，痛苦地承受7天插管治療，治療過程必須約束手腳，所幸經重症醫護團隊24小時接力奮戰，肺炎終於好轉。楊姓老闆經歷這次痛苦，表示「再也不敢了」。

烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科許人文醫師說明，楊姓男子因上吐下瀉10幾次，隔天呼吸困難送至烏日林新醫院急診，院方胸部X光檢查發現兩肺嚴重發白，血氧下降，白血球低下，危險指數超標，緊急使用高流速氧氣面罩呼吸，並入住加護病房，經檢驗確認新冠病毒感染，並通報衛生局後啟動新冠抗病毒藥物治療。

許人文指出，楊男病情依舊急遽惡化，在加護病房第1天出現呼吸衰竭，插入｢氣管內管｣使用呼吸器輔助呼吸，但因楊男有飲酒習慣，酒精會促進體內酵素分泌，加速麻醉藥物代謝，因此楊男在打鎮靜安眠等藥劑時，使用正常濃度的藥量竟然起不了作用，無法有效減緩焦慮與疼痛，即使治療過程約束手腳，楊男總是想掙脫並拔掉呼吸器管路，必須增加更多劑量，才能讓楊男安全接受治療。

許人文觀察，楊男常比預計早甦醒，不時會出現｢你綁我拔｣的情形，經過重症醫護團隊日以繼夜的照顧，好不容易熬過7天的插管治療，肺部發炎情況終於好轉。印象最深刻的是停止楊男鎮靜安眠藥，楊男很快地甦醒過來，同時將氣管內管移除，全體醫護這時才鬆了一口氣。　　

許人文指出，根據國外醫學文獻的報導，長期嗜酒者，免疫力會逐漸的下降，更容易得到新冠病毒的感染，並轉成重症；使用麻醉鎮靜藥物劑量的需求也比一般人更高，建議民眾喝酒適量就好，以免免疫力下降，衍生更多的傷害。

醫師許人文說明，楊姓男子到院時胸部兩側白肺（左），插管搶救7天，所幸經醫護團隊奮...
醫師許人文說明，楊姓男子到院時胸部兩側白肺（左），插管搶救7天，所幸經醫護團隊奮戰，肺炎終於好轉（右圖）。（烏日林新醫院提供）

免疫力 癌症 新冠肺炎

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