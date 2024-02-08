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過年慎防血壓飆高 醫：必要時加藥 超過160趕緊掛急診

記者鄒尚謙／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，國健署提醒，氣溫驟降民眾一定要謹記護心「3招」。示意圖。（圖／123RF）
強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，國健署提醒，氣溫驟降民眾一定要謹記護心「3招」。示意圖。（圖／123RF）

8日是小年夜，中央氣象署預報員陳姵安表示，除夕之前濕冷，初一漸漸轉乾冷，清晨輻射冷卻影響顯著，各地注意清晨攝氏12、13度低溫，近山區可能只有10度低溫。衛福部國健署提醒，氣溫驟降民眾一定要謹記護心「3招」。醫師也說，高血壓民眾過年期間更要量測血壓，控制在80至130毫米汞柱，備足藥品必要時多吃一顆控制血壓，若超出160趕緊送急診。

衛福部2022年死因統計，心臟疾病高居國人死因第2位，每當溫度降低或氣溫驟降時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，更可能增加心臟病中風急性發作的風險。

新光醫院心臟內科主治醫師常敏之表示，天氣冷心血管收縮，就會導致血壓飆高，因此過年期間千萬不要不量血壓，過年前就要回診與醫師討論，血壓藥品就要備足，必要時刻得加藥。

常敏之說，民眾日常血壓得控制在80至130毫米汞柱，若過年期間血壓超出130吃了藥也壓不下來，必要時就多吃一顆，若還是降不下來、飆到160至180毫米汞柱，就要趕快掛急診，避免造成中風、心肌梗塞的風險。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，受到大陸冷氣團影響，今年春節天氣較冷，因此特別提醒心血管疾病患者及年長長輩，保暖措施要做好，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風發生的風險，並確實做到以下3招，健康龍平安。

第1招，保暖5字訣「慢、熱、起、穿、行」

長輩對於環境溫度變化反應較為遲緩，晚上睡覺時，要先將保暖衣物放在床邊隨手可拿到的地方。早晨醒來後，在床上緩「慢」動一動，活動四肢「熱」身，再慢慢坐「起」來，避免瞬間起床有頭暈的現象，接著「穿」著保暖衣物，腳步踏穩且手扶好固定物後再站起來「行」走。

習慣早起運動的長者可以延後起床或外出運動時間，等天亮氣溫稍微回溫後，再出門運動或改為室內簡單運動。

第2招，警覺症狀，即刻求援

一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病症狀，或者出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作，可能是中風的徵兆，此時應提高警覺，勿以為勞累，自行休息就好，須若症狀沒有在短時間內改善，請立即撥打119，由專業救護人員急救處理，爭取黃金搶救時間，有助於搶回寶貴性命及減少後遺症的發生。

第3招 血壓監控，規律服藥

國民健康署吳昭軍署長建議民眾，一年中至少落實1次「722」居家自我血壓量測：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍。三高患者、心血管疾病患者及長者都要記得規律服藥、定期回診，不可以擅自停藥，如有心臟病史的民眾，任何時間都要隨身攜帶健保卡與緊急用藥以備不時之需。

強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，國健署提醒，氣溫驟降民眾一定要謹記護心「3招」...
強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，國健署提醒，氣溫驟降民眾一定要謹記護心「3招」。示意圖。（圖／123RF）

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