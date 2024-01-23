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單親爸罹大腸癌一度想放棄治療 原來是「這原因」作祟

記者賴昀岫／台北即時報導
有超過九成的癌友，曾因「疲憊」而影響生活品質或生理活動。示意圖非新聞當事人。（本報資料照片）
有超過九成的癌友，曾因「疲憊」而影響生活品質或生理活動。示意圖非新聞當事人。（本報資料照片）

癌疲憊並非僅僅只會影響生活品質，癌疲憊已被世界衛生組織（WHO）正式列為疾病，50歲的單親爸爸阿強，確診大腸癌三期後立刻接受治療，身揹經濟壓力的他，一度想放棄治療，台灣癌症安寧緩和醫學會攜手台灣腫瘤護理學會，推出癌因性疲憊症臨床治療指引，阿強最終接受癌疲憊藥物治療，癌症獲得治癒，也有體力重返職場工作。

台灣每4分19秒就有1人罹癌，更有超過九成癌友，曾因「疲憊」而影響生活品質或生理活動，為提升外界了解與重視「癌因性疲憊症」，台灣癌症安寧緩和醫學會攜手台灣腫瘤護理學會，推出第二版「癌因性疲憊症臨床治療指引」，希望推廣改善與預防癌因性疲憊症。

台灣癌症安寧緩和醫學會理事長蕭惠樺表示，癌疲憊在臨床上常受到忽略，主因包括病人鮮少主動向醫護反映，認為生病時「累」是正常的，但事實並非如此，因為癌症本身與相關治療，往往帶給病人巨大生理和心理衝擊，其中又以癌因性疲憊症，是最常經歷且歷時最久的不適症狀。

義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲指出，癌疲憊並非僅僅只會影響生活品質，癌疲憊已被WHO正式列為疾病，無法單純透過休息來改善，未妥善治療，病人會因體力嚴重下滑，對治療產生恐懼或無法耐受，降低繼續接受治療的意願；就算意志力堅強，也會因體力問題而被迫暫停或延後治療，一旦療程沒有按照進度，療效和存活率就會受到影響。

蕭惠樺說，「癌因性疲憊症臨床治療指引」歷經7年後再版，加入更多臨床實證與治療介入方法，醫護人員需視病人的疲憊程度，施以藥物或非藥物的介入治療，未達4分的輕度疲憊，可透過運動、睡眠衛生、營養等非藥物處置，也建議可在罹癌的初期，就以預防性的目的介入。

蕭惠樺說，一旦癌疲憊進展到4分以上的中重度疲憊，就建議在既有的非藥物處置，再加上藥物處置，包括類固醇、精神刺激藥物、中草藥，以及獲衛福部食藥署藥證的黃耆多醣注射劑。

50歲的單親爸爸阿強，確診大腸癌三期後立刻接受手術治療，接著得面對12次的化療，本身在工地上班的他，體格相當勇健，卻意外的在化療後，體力瞬間下滑，幾乎無法負荷原先的工作內容，身揹經濟壓力的他，一度想放棄治療，好讓體力恢復，趕回工地賺錢。

收治阿強的謝孟哲表示，有些人確實和阿強一樣，癌疲憊惡化的又急又快，短短幾周就判若兩人，這也是學會持續推廣治療指引的目的之一，一來讓醫護人員隨時關心病人癌疲憊狀況，二來讓病人與其家屬更認識癌疲憊，主動尋求醫護協助。

謝孟哲說，阿強最終接受癌疲憊藥物治療，症狀獲得大幅改善，順利完成化療，癌症獲得治癒，同時也有體力重返職場工作，為自己和孩子繼續打拼。

癌疲憊已被世界衛生組織（WHO）正式列為疾病。圖／台灣癌症安寧緩和醫學會提供
癌疲憊已被世界衛生組織（WHO）正式列為疾病。圖／台灣癌症安寧緩和醫學會提供

癌症 腫瘤 WHO

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