務必把握寶寶聽損黃金治療期 屏東今年篩檢14名新生兒有聽損

衛福部推動新生兒聽力篩檢補助進入第11年，屏東縣今年截至11月底，有2811名新生兒接受篩檢，發現14名有聽損問題。（屏東縣衛生局提供）

據統計，學齡前兒罹患輕度或中度聽障的先天性聽損孩子比例為千分之二，台灣衛福部推動新生兒聽力篩檢補助進入第11年，屏東縣今年截至11月底，有2811名新生兒接受篩檢，發現14名有聽損問題，已進一步複檢完成確診，篩檢率99.4%；衛生局提醒，務必把握新生兒黃金期治療期，能盡早協助寶貝聽、語發展與學習。

「聽力是語言發展的開端！」屏東縣衛生局長張秀君說，衛福部自2012年起全面補助本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢，寶寶出生24小時後即可進行，新生兒都應做，倘新生兒一出生，因身體狀況較危急致聽力篩檢延後，也應於病況穩定後及早篩檢、確診及轉介療育，提醒新生兒出生「1個月內」完成篩檢、「3個月內」完成確診、「6個月大」前開始療育，把握聽語發展黃金期，有助未來語言、認知及溝通技巧等的發展。

她說，縣內屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、寶建醫院、安和醫院、優生醫院、安泰醫院、輔英科技大學附設醫院和恆春基督教醫院8家醫院，皆經由衛福部認定可提供新生兒聽力篩檢服務；屏東榮總為全縣首家經中央認可執行新生兒聽力「確診」醫療機構，若寶寶未能通過篩檢，可就近帶寶寶至醫院檢查聽損嚴重程度，早期診斷並治療，把握聽語發展黃金期。

衛生局說，先天性聽損孩子如果能在出生3個月內診斷，6個月大前就開始配戴聽覺輔具與接受聽語療育，將來就可以達到接近正常之語言和身心發展；由於輕、中度聽障的孩子不容易被發現，加上孩子自己不會表達，又無明顯語言溝通的障礙，故經常被忽略，因此利用新生兒聽力篩檢，以早期發現早期療育更為重要。

衛生局說，幼兒聽障若能夠得到早期診斷以及適當的治療、復健，便有可能改善他的語言學習以及和別人溝通的能力，和父母及家人的互動關係會獲得改善，入學後接受教育的狀況也會比較正常，將來進入社會才有可能成為一個健康、獨立的人。