我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客聚會飲酒別開車 善用叫車服務

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

務必把握寶寶聽損黃金治療期 屏東今年篩檢14名新生兒有聽損

記者潘欣中／屏東即時報導
衛福部推動新生兒聽力篩檢補助進入第11年，屏東縣今年截至11月底，有2811名新生兒接受篩檢，發現14名有聽損問題。（屏東縣衛生局提供）
衛福部推動新生兒聽力篩檢補助進入第11年，屏東縣今年截至11月底，有2811名新生兒接受篩檢，發現14名有聽損問題。（屏東縣衛生局提供）

據統計，學齡前兒罹患輕度或中度聽障的先天性聽損孩子比例為千分之二，台灣衛福部推動新生兒聽力篩檢補助進入第11年，屏東縣今年截至11月底，有2811名新生兒接受篩檢，發現14名有聽損問題，已進一步複檢完成確診，篩檢率99.4%；衛生局提醒，務必把握新生兒黃金期治療期，能盡早協助寶貝聽、語發展與學習。

「聽力是語言發展的開端！」屏東縣衛生局長張秀君說，衛福部自2012年起全面補助本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢，寶寶出生24小時後即可進行，新生兒都應做，倘新生兒一出生，因身體狀況較危急致聽力篩檢延後，也應於病況穩定後及早篩檢、確診及轉介療育，提醒新生兒出生「1個月內」完成篩檢、「3個月內」完成確診、「6個月大」前開始療育，把握聽語發展黃金期，有助未來語言、認知及溝通技巧等的發展。

她說，縣內屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、寶建醫院、安和醫院、優生醫院、安泰醫院、輔英科技大學附設醫院和恆春基督教醫院8家醫院，皆經由衛福部認定可提供新生兒聽力篩檢服務；屏東榮總為全縣首家經中央認可執行新生兒聽力「確診」醫療機構，若寶寶未能通過篩檢，可就近帶寶寶至醫院檢查聽損嚴重程度，早期診斷並治療，把握聽語發展黃金期。

衛生局說，先天性聽損孩子如果能在出生3個月內診斷，6個月大前就開始配戴聽覺輔具與接受聽語療育，將來就可以達到接近正常之語言和身心發展；由於輕、中度聽障的孩子不容易被發現，加上孩子自己不會表達，又無明顯語言溝通的障礙，故經常被忽略，因此利用新生兒聽力篩檢，以早期發現早期療育更為重要。

衛生局說，幼兒聽障若能夠得到早期診斷以及適當的治療、復健，便有可能改善他的語言學習以及和別人溝通的能力，和父母及家人的互動關係會獲得改善，入學後接受教育的狀況也會比較正常，將來進入社會才有可能成為一個健康、獨立的人。

上一則

跨年熬夜傷身 中醫推薦補覺、食補2招 有助減少傷害

下一則

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

延伸閱讀

紐約最受歡迎嬰兒名 艾瑪和連恩6連霸

紐約最受歡迎嬰兒名 艾瑪和連恩6連霸
「萬安旋風」周日南下屏東 蔣萬安：沒有地方永遠艱困

「萬安旋風」周日南下屏東 蔣萬安：沒有地方永遠艱困
黑白集／台灣連新生兒也缺 要從哪裡進口？

黑白集／台灣連新生兒也缺 要從哪裡進口？
四川護理之家出包「錯餵別人母乳」新生兒爸媽憂傳染病

四川護理之家出包「錯餵別人母乳」新生兒爸媽憂傳染病

熱門新聞

圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

2023-12-24 17:31
高醫重症加護醫學中心主任許超群。（聯合報系資料照片）

壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

2023-12-24 17:58
圖片來源 ／健康醫療網

糖友避免血糖失控 進食順序有技巧

2023-12-25 00:30

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠