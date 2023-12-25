跨年「2大NG保暖行為」 國健署破解迷思：喝酒不暖還降體溫

國健署統計，超過3成民眾「不自知有高血壓」，因此若未加做好保暖防範措施，將更加危險，也提醒「2大NG保暖行為」千萬別以為喝酒可以暖身。（本報資料照片）

聖誕節全台各地低溫 ，民眾歲末年終喜歡聚會歡慶，不論慶祝聖誕、跨年或迎接新年第一道曙光，都要注意「戶外保暖」。根據衛福部國健署統計，超過3成民眾「不自知有高血壓 」，因此若未加做好保暖防範措施，將更加危險，也提醒「2大NG保暖行為」，千萬別以為喝酒可以暖身。

年底到了，天氣也相當寒冷，全台各地早晚氣溫明顯偏低。國健署長吳昭軍表示，2023年已進入尾聲，一連串慶祝跨年及元旦迎曙光活動，民眾在戶外慶祝務必要做好保暖工作；維持身體的溫度，可運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭，方便隨著氣溫變化來穿脫衣物；有心血管疾病風險的民眾更要小心選擇正確的抗寒方式。

根據國健署2017至2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率27.3%，自知率為67.9%，代表高達「三成民眾不自知有高血壓」，因此每當氣溫驟降與天氣濕冷時，都更加置自己入險境。

吳昭軍表示，隨著天氣寒冷，血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風 急性發作機會大增。因此，民眾天冷除了要注意保暖外，也要維持4項健康生活習慣：規律運動、均衡飲食、充足睡眠、定期量測血壓，做好三高的管理與控制。

國健署也提醒保暖工作，要避免「2大NG抗寒取暖行為」：

第一「喝酒無法暖身」，一般誤認喝酒可以暖身，因為酒精讓皮膚的微血管擴張，產生感到暖意的錯覺，但其實體內血液是離開器官後，因酒精作用的緣故，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒、宿醉反而會更危險。

第二「小心燙傷」，長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者，其末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，皆應避免直接接觸或長時間使用電毯、暖爐、暖暖包等。若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用，以免忘記造成長時間的低溫燙傷。

吳昭軍提醒，若發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。