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寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣

記者吳慧芬／高雄即時報導
醫師指清晨與入夜是溫差最大時段，也是好發心肌梗塞的時段。圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師指清晨與入夜是溫差最大時段，也是好發心肌梗塞的時段。圖為示意圖。（本報資料照片）

寒流報到，不少病患是在清晨與入夜溫差最大時段發生心肌梗塞，單在台灣高雄榮總這兩天就收治6名心肌梗塞的患者，即使經搶救，仍有生命危險。醫師表示，超過一半的心肌梗塞患者，發作之前是完全沒有症狀的，提醒眾若平日偶有胸悶，就要警覺可能是冠狀動脈狹窄的警訊，應快就醫治療，以防突如其來惡化為致命的心肌梗塞。

接下來寒流報到，低氣團一波波來襲，高榮重症醫學部主任黃偉春提醒，低溫易造成心肌梗塞，清晨與入夜溫差大的時段，民眾尤要做好保暖的工作，這是一個與時間賽跑的疾病，衛教口訣是「心痛喘、盜冷汗、趕緊卡、救護車」，提醒民眾有胸痛、悶、喘、冒冷汗症狀，儘快聯絡救護車。

黃偉春表示，天冷、溫差都易使血管收縮，該院這兩天即收治6名心肌梗塞患者，最年輕的是名37歲的年輕壯漢，另有兩位病人突發性胸痛到院前心跳停止，所幸及時被送醫，經急救後恢復生命徵象，現還在急救中，重症患者接連被送入，也讓醫護人員忙到翻。

宇平診所院長、心臟內科醫師劉中平表示，研究顯示，有超過一半的心肌梗塞患者，在發作之前是完全沒有症狀的，真的是所謂「晴天霹靂」，也就是完全好好的人，突然心臟病就發作在自己身上，然後可能當場、或幾小時內就離開人間，這可是比癌症和新冠肺炎還要快速的病程。

如果有心臟的不舒服，大家都會盡早就醫，那為什麼會沒有症狀讓患者感覺到呢？劉宇平表示，心肌梗塞是因為心臟的冠狀動脈產生突發的血栓阻塞血管，造成緊急的心臟缺氧情況，導致心臟功能不良甚至休克。

劉中平表示，研究發現心臟的冠狀動脈，如果裡面有超過50%的血管內壁病變，就會有突發性阻塞的危險。然而因為心臟本身的耐受性，冠狀動脈的血管狹窄超過內徑的70%才會導致血流不夠，引發心臟的胸悶不舒服，提醒我們需要看醫生。也就是說，血管的狹窄超過50%就可能引發突發的心肌梗塞，但是必須到70%的話，人們才能自我察覺到心臟血流不足。

劉宇平則提醒，民眾應有定期健檢的習慣，平日若偶有胸悶不適，也要視為警訊及早就醫，千萬別等到心臟痛起來才開始治療，錯失早期治療的契機。

心臟病 癌症 低溫

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