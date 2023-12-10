我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末劫案頻發 紐約華埠搶項鏈 警籲協尋

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

年輕人、長者雙雙送醫 2人跑馬拉松昏倒無生命跡象 醫：恐都有這疾病

記者黃寅／台中即時報導
台中城市半程馬拉松10日早舉辦，有2名男女參與者昏倒，無生命跡象，經急救後救回送醫。（讀者提供）
台中城市半程馬拉松10日早舉辦，有2名男女參與者昏倒，無生命跡象，經急救後救回送醫。（讀者提供）

台灣台中市10日舉辦第五屆「台中城市半程馬拉松」，不過活動過程傳出有1名60歲的男跑者，以及一名30歲的女跑者有昏倒無生命跡象狀況，不過經救護車送醫時，都已恢復生命跡象，後續就醫觀察。據急診醫師魏智偉分析，兩人都可能有心血管疾病，必須進一步詳細檢查。

魏智偉說，以60歲的男跑者為例，因已有年紀，可能有慢性病，血管彈性亦弱，跑步時因流汗，水份喪失，血管有可能因脫水而阻塞，進一步演變為中風或心肌梗塞。

至於30歲的年輕女跑者也昏倒無生命跡象，最可能的仍屬心血管疾病，平常可能沒有展現，但因跑步自律神經興奮，而導致「致命性心律不整」，必須經過相當的急救措施，才能逃過一劫。這名女跑者最終能恢復生命跡象，可說十分幸運。

不過，魏智偉也說，參加馬拉松的跑者會中途暈厥，後來能立即就甦醒者，則有可能是因為姿勢性低血壓、吃藥、感冒或久站。這類都屬情況輕微者，並因倒地後身體躺平了，暈厥情況獲得改善而清醒。

台灣急診醫學會常務理事吳肇鑫說，路跑會猝死，最常見的風險還是心肌梗塞，但現已有對救護有使命感的急診醫師、119人員，他們本身也是跑步的愛好者，因此參與馬拉松時會揹著AED一起跑，以一遇到患者立即施救，因此又被稱為「Walking AED」。

另也建議，如果是長時間的馬拉松，需要在途中進食補充體力，在進食的那幾分鐘應該改用散步型態，專心補充能量，同時也應挑選軟一些的食物，以防噎到的風險。

馬拉松 心血管疾病 中風

上一則

醫藥百科／肝移植成功 2瀕死患者活回來

下一則

她耳鳴一晚醒4次 中醫小針刀搭配西醫治療已能睡好覺

延伸閱讀

慢跑馬拉松

慢跑馬拉松
2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松

2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松
2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松

2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松
68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加

68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加

熱門新聞

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

2023-12-04 01:00
天氣變冷日照變短，您是否也經常感覺心情低落，似乎有「冬季抑鬱」？（Pexels）

快看世界／冬季抑鬱怎麼辦？這些簡單方法恢復好心情

2023-12-07 12:45
圖片來源 ／健康醫療網

你有骨質疏鬆嗎？3症狀可先自我檢測 治療不能拖

2023-12-04 23:30
(取材自健康醫療網)

長者走路不穩原因多 就醫檢查務必攜帶「1物」

2023-12-08 00:45
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。（北榮新竹分院提供）

「老糊塗」可能是失智初期徵兆 醫師建議老人預防2要素

2023-12-06 03:51
(取材自健康醫療網)

40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

2023-12-03 00:15

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先
劉詩詩翻身成功「一念關山」片酬達1.1億人民幣

劉詩詩翻身成功「一念關山」片酬達1.1億人民幣