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這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

記者李姿瑩／台北即時報導
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）今年舉辦大規模的巡演「The Eras Tour」，在全球颳起泰勒絲旋風。她與電影院合作推出演唱會電影，首周票房突破1.23億美元，再創驚人的經濟效應，而她演唱會造型更是一大亮點，身高近180公分的泰勒絲，穿著性感的緊身高衩禮服，3小時換10套不同的造型，展現鍛鍊有成的好身材，讓歌迷大飽眼福。

泰勒絲出道後以骨感的小清新形象走紅，這幾年忽胖忽瘦的身形經常引起討論，2019年金球獎，泰勒絲一向平坦的上圍竟突然變得豐滿，但同年4月她出席晚宴時又「消風」，如同吹氣球般的上圍變化讓人覺得不可思議，其實泰勒絲經常因熱戀期而「幸福肥」，或是因壓力過大發福，在紀錄片中她也公開面對自己的身材變化。

和所有女星一樣，泰勒絲對演藝圈的身材標準有過自我懷疑，有國外媒體還特地採訪了專業整形醫師，從照片推測泰勒絲應該有隆乳。無論流言蜚語有多誇張，現在的泰勒絲已經和自己的身材和解，即時沒辦法穿回XS號，但她更愛健康體態的自己。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，胸部是由脂肪、肌肉和乳腺所構成，減重的速度太快或是過度節食會導致身體的脂肪、肌肉等快速減少，因此胸部也可能會受影響而變小，同樣的，如果體重增加，胸部也會跟著升級。

女星因為工作需要，常不得不穿調整型內衣擠出鴻溝，一旦體脂肪過低，很容易就胸前消風，導致照片上的胸部大小、胸型不一致。因為受限於基因，近年來隆乳的風氣盛行，許多KOL甚至會大方分享隆乳的經驗，用影片記錄自己變身的過程。

邱浚彥指出，很多女性看了藝人的身材或是KOL影片，上門求診諮詢。近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新。不少有做功課的女性都知道要比較假體差異，畢竟每個人喜歡的觸感還是有差。

據指出，台灣有多家整形機構最近引進來自英國的全新隆乳材質「珍珠波」，已經在70個國家和地區銷售超過300萬個，不僅可以塑造乳房自然的外觀和觸感，更可以穩定塑形、不容易破裂，使胸部堅挺又兼顧柔軟度。

邱浚彥指出，隆乳手術早期使用的假體多是光滑面，跟人體組織往往不能結合，所以容易產生莢膜攣縮的問題，也就是俗稱的「石頭奶」，但是珍珠波是100%的填充，大大降低莢膜攣縮機率，適合體型較單薄、希望術後胸型自然有溝的患者。

邱浚彥提醒，隆乳並非越大越好，建議民眾術前做好功課、多與醫師溝通自己的需求，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

邱浚彥常為愛美民眾解惑。圖／法喬醫美診所提供
邱浚彥常為愛美民眾解惑。圖／法喬醫美診所提供
泰勒絲現在維持健康體態。圖／摘自IG
泰勒絲現在維持健康體態。圖／摘自IG

泰勒絲 肌肉 電影院

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