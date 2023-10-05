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眼壓正常就不會有青光眼？ 醫師曝不少人確診多是這狀況

記者林佳彣／台北即時報導
眼壓正常是否就不會有青光眼？台北市立聯合醫院說明，高眼壓雖是原發性青光眼的危險因子，但無法單就眼壓高低判定。（本報系資料照）
眼壓正常是否就不會有青光眼？台北市立聯合醫院說明，高眼壓雖是原發性青光眼的危險因子，但無法單就眼壓高低判定。（本報系資料照）

「隱形視力殺手」青光眼是不可逆的眼疾，這種退化性視神經病變病人的致病原因不盡相同。眼壓正常是否就不會有青光眼？台北市立聯合醫院指出，高眼壓雖是原發性青光眼的危險因子，但無法單就眼壓高低判定，不少患者確診青光眼時，眼壓是在正常範圍，也建議民眾積極治療、規律用藥，自行停藥恐離失明更近一步。

北市聯醫中興院區眼科主治醫師葉師榕說，青光眼主要危險因子，不只高眼壓與視神經盤不穩定的血流供應，青光眼家族史、高度近視、糖尿病、年長者皆是高危險族群。

葉師榕表示，青光眼疾病初期，病人視野缺損輕微大都無感，直到大面積視神經纖維損傷時，才會感到視覺功能有異，導致不可逆的視覺功能損傷，甚至失明，因此愈早發現能保留最多健康的視神經纖維。

「眼壓高，可能有青光眼嗎？眼壓不高，就沒有青光眼嗎？」葉師榕解釋，高眼壓雖是原發性青光眼的危險因子，但眼壓並沒有絕對安全值，無法單純依據眼壓的高低，判定病人是否有青光眼；而且人的眼壓和血壓都會有高低起伏，不少患者被診斷為青光眼時，眼壓都是在正常範圍內。

葉師榕表示，每個人視神經對眼壓的耐受度不同，加上視神經血流循環不同，有些人眼壓高於20毫米汞柱，視神經依然健康，有些人即使眼壓低於20毫米汞柱，仍會產生青光眼視神經病變。

葉師榕鼓勵民眾到眼科做篩檢，一旦對視神經的狀況有疑慮，可安排檢查確認。他說，面對青光眼，最重要的是積極治療、規律用藥，配合醫師長期追蹤者較能延緩青光眼病程惡化與保存較多的視覺功能。台灣約7成病人會自行停藥，大多數甚至於治療第一年便自行停藥，恐離失明更近一步。

血壓 糖尿病 篩檢

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