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就是想要變得更大 他狂做重訓落得「不舉 」

記者吳慧芬／高雄即時報導
槓鈴臥推若姿勢錯誤、負荷重量太大，可能導致肩膀疼痛。示意圖，圖中人物與文中個案無關。（記者吳慧芬／翻攝）
槓鈴臥推若姿勢錯誤、負荷重量太大，可能導致肩膀疼痛。示意圖，圖中人物與文中個案無關。（記者吳慧芬／翻攝）

台灣高雄35歲謝先生想練出大胸肌，勤上健身房做重訓，卻因姿勢錯誤、暖身不夠，加上負荷重量太大，導致肩膀疼痛，痛到連手都舉不起來，就醫發現右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫，復健科醫師林純如提醒，重訓前要充分熱身，注意姿勢，也不要過分操練，才能避免受傷。

高雄中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如表示，近年健身、重訓夯，伴隨而來的運動傷害也增加，肩膀是重訓最常受傷的部位，其次是背部及膝蓋。不少民眾重訓練出大胸肌，卻因受傷，無法繼續重訓，胸肌很快萎縮下垂，自信心也跟著受挫。

影片來源：聯合新聞網

謝先生熱愛重訓，想練他的肩背肌群，沒想到訓練過度「操過頭」，造成肩膀疼痛，在他院嘗試體外震波等復健，但效果有限，轉而求助中正脊椎骨科，經核磁共振MRI檢查發現他右肩盂唇撕裂合併囊腫及肱骨水腫。

另名38歲許先生到健身房練胸肌、背肌，臥推時槓鈴太重，造成右肩疼痛，檢查是右肩肱骨頭水腫。林純如說，臥推練胸肌，躺著將槓鈴往前推，接著上臂往後、往外的外旋動作，常造成肱骨和肩胛骨擠壓，致使肩膀受傷。

林純如說，兩患者肱骨頭都水腫，正常人骨頭表面光滑，但受傷骨頭的骨皮質凹陷，經由「超音波導引 PRP (高濃度血小板)注射治療」，將生長因子注射到受損部位，修復受傷的後肩盂唇，並在肱骨頭做骨內注射治療，治療後肩膀不再疼痛，也恢復重訓運動，終於有了「大肌肌」，也重拾自信。

林純如提醒，民眾做重訓，常缺乏暖身，姿勢不當以及槓鈴重量太重，造成肩膀關節、肌腱及韌帶的損傷，建議做臥推、肩推時，要注意正確姿勢，另要慢慢增加重量，不然負荷量超過自己可承受的重量，容易造成運動傷害。

中正脊椎骨科物理治療師黃健修也說，重訓前要適當暖身外，正確姿勢配合呼吸的調整也很重要，另外先熟悉動作後再增加重量，初期可利用鏡子調整動作。配合飲食控制及適當的休息可增加運動表現，如有動作上問題或傷害，都要尋求專業人員協助。

患者右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫，接受「超音波導引 PRP注射治療」。示意圖，圖中人...
患者右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫，接受「超音波導引 PRP注射治療」。示意圖，圖中人物與文中個案無關。（記者吳慧芬／翻攝）
患者右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫，接受「超音波導引 PRP注射治療」。示意圖，圖中人...
患者右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫，接受「超音波導引 PRP注射治療」。示意圖，圖中人物與文中個案無關。（記者吳慧芬／翻攝）
復健科醫師林純如指出，患者勤上健身房做重訓，卻因姿勢錯誤、暖身不夠，加上負荷重量...
復健科醫師林純如指出，患者勤上健身房做重訓，卻因姿勢錯誤、暖身不夠，加上負荷重量太大，造成右肩盂唇撕裂合併肱骨水腫。（記者吳慧芬／翻攝）

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