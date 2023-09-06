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獨居老翁輕微失智只信這名醫師 大甲李綜合醫師充當家人談心

記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠建議，失智患者要與社會多互動。（記者游振昇／攝影）
大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠建議，失智患者要與社會多互動。（記者游振昇／攝影）

台灣台中80多歲蔡姓老翁多年前兒子驟逝，妻也因病相繼過世，大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠透過居家照護，認識老翁5年多，老翁長期獨居，「只相信張醫師一人」，生病、生活起居，只要有問題就打電話給醫師，醫師常勸他，多出門接觸人群。

張峻誠表示，蔡姓老翁多年前妻子因腰椎骨折無法走路，他到住家居家醫療，時間久便認識對方。一年多前老翁妻子病逝，他兒子更早前過世，獨留他一人，雖然孫子每周會從市區返家探望，但是老翁仍常感到孤單寂寞。

張峻誠說，蔡姓老翁個性比較內向，不喜歡與其他人互動，也不愛去社區據點參加活動，近期在長照2.0計畫社工的幫忙協助下，回到醫院看診，檢查後發現，老翁有三高，還有攝護腺肥大及輕微失智，每次老翁看診返家後，只要身體不適或是生活起居遇到困難，還是想要聊天，就打電話到醫院，透過居家護理聯繫醫師。

「阿公只信任我一人，把我當成他的家人一樣。」張峻誠說，老翁因長時間獨居常覺得孤單，每次老翁致電給他聊天，談論的內容不是以病情為主，而是單純的閒話家常，他會跟老翁說，「今天吃飯吃什麼菜？都看什麼電視節目？」同時提醒對方天氣熱要多喝水，有空可以多出門散步，要早點休息。

張峻誠說，他從事居家醫療至少6年，病患只要行動不便、不能出門，符合健保資格，便能主動申請居家醫療。如果目前已在家中，可電洽居家醫療服務特約機構，如果住院中，可洽詢醫院內的出院準備服務小組。他會跟著護理師前往病患家中，幫助病患藥物整合，包括三高、失智、睡眠、關節疼痛、神經痛等藥物，或是進行鼻胃管、氣切管、尿管的更換。

張峻誠表示，老翁罹患多種病症，透過藥物整合治療病情，他說獨居或是有輕微失智的長輩，最需要的人便是陪伴與關心。早期的失智症，會有記憶力衰退、注意力減弱、意識混亂、個性或行為改變、冷漠、孤僻或憂鬱等徵狀，也無法好好處理生活瑣事，建議能走入社區據點做復健，與人互動，有規律的運動，飲食上少糖、少鹽，每天攝取5份蔬果，更重要的就是家人、親友陪伴多聯絡感情，才能控制病情。

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠透過居家醫療，到病患家中治療。（記者游振昇／攝影...
大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠透過居家醫療，到病患家中治療。（記者游振昇／攝影）

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