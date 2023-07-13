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兒少自傷恐從幼兒園開始 醫曝關鍵在這2字

記者沈能元／台北即時報導
近年來，兒少自傷事件頻傳，醫師呼籲社會、家長應更加重視。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）
近年來，兒少自傷事件頻傳，醫師呼籲社會、家長應更加重視。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）

台灣新北市某幼兒園餵藥案偵結不起訴，源起於家長發現孩子出現躁動、自殘等異狀。不過，精神科、心理師確實發現，兒少自傷、自殘比率逐漸上升，已成為國家迫切需要解決的問題。醫師分析，兒少自傷、自殘三大因素，包括家庭環境及教養、3C產品及網際網路盛行，與兒少自我壓力、學習模仿有關，但最重要的原因是壓力過大，必須適時減壓。

「兒童青少年自傷、自殘等情緒問題，近10年來，呈現增加的趨勢。」衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，以該院來說，近3年來，兒少身心科門診初診就醫人數成長快速，每年增幅約10%，超過高齡精神科、成癮防治科、一般精神科等病人成長率，完全不因少子化受到影響。

李俊宏說，近期到學校舉辦營隊，老師也分享發現，兒童青少年的情緒障礙、憂鬱、焦慮、自傷、自殘的比率，也呈現上升情形。這現象並非台灣獨有，亞洲地區包括日本、南韓、中國等國家都有相同問題，且自傷、自殘比率快速增加，已成為新興議題。另美國、英國也有相同情形，其中英國去年一年，兒童青少年在心理衛生需求，約增加50%以上，可見這是全世界都須面對的問題。

李俊宏分析，兒少自傷、自殘比率增加，主因是下一代成長的環境及壓力，已與父母親的世代完全不同。其中共分為三個面向，第一、目前家庭功能與過去差異非常大，包括單親家庭、隔代教養的情形愈來愈多，兒童青少年從家庭接受到的支持，與上一代相差很多。

另過去幾年受到新冠肺炎疫情影響，造成家庭經濟狀況不理想，或雙親可能又忙於工作，常把孩子送至安親班、托兒所、補習班，更有人稱「下一代的孩子是安親班、補習班養出來的」，如此兒少在心理健康學習、支持均受到許多阻礙。

其次，兒少成長環境脫離不了3C產品、網際網路，尤其是一天幾乎24小時都離不開手機，在情緒表達、身心活動都侷限於手機、網路，即使是外出運動，或家長一起外出遊玩，還是一直在玩手遊、社群，甚至可能會影響大腦發展，造成身心失衡。

第三、從教育、社會結構來說，兒少面臨課業、同儕等許多壓力，甚至24小時達在和同儕比較，無形中形成很大的壓力，又完全沒有減壓。在尋找未來方向時，也感到十分迷網，如「我這麽努力是為了什麼」、「我的未來又在哪理？」增加自傷、自殘風險。

李俊宏指出，一部分兒少自傷、自殘的行為，可能是從同儕、父母學習而來，如臨床曾收治一名幼稚園孩童自殘，研判原因為父母關係不佳，且父母也有自殘行為，引發孩子的模仿。另父母親常有體罰、虐待等行為，當兒少無法排解內心的壓力，可能轉而傷害自己。社會要多注意這方面問題。

如何預防兒少自傷、自殘？李俊宏表示，家長應做到傾聽和陪伴，多花時間了解孩子的情緒，「父母的時間要還給孩子，教養沒有速成的管道」，特別是現在的孩子壓力過大，必須適時減壓，以戶外活動取代3C產品，多愛孩子、了解孩子，珍惜與孩子相處的每分每秒，如果孩子出現自傷、自殘或已有相關徵兆時，仍要盡速就醫。

心理師 疫情 心理健康

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