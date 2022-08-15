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另一半是恐怖情人？醫提「5徵兆」自保方式看這

健康醫療網／記者林怡亭報導

安南醫院身心科主任張俊鴻主任指出，依臨床上經驗來分析，可歸納恐怖情人五大特徵如下:

1.控制欲強

要求對方要配合，常會電話連環扣，設法斷絕對方跟其他人關係。

2.疑神疑鬼

因為比較沒有安全感，所以常懷疑是不是有跟其他異性曖昧。

3.暴力傾向

可能會出現自傷或傷人行為，逼對方就範服從自身要求。

4.情緒極端化

前一秒細心呵護但可能突然又大聲責罵，以死相逼。

5.酗酒後語言行為暴力

酒後容易會出現一些語言或行為暴力足證自我控制力差。

這樣應對防傷害

張俊鴻主任強調，「恐怖情人」的形成不是突然之間才發生的，往往從一開始交往時就有脈絡可循，而「恐怖情人」自身通常沒有自我覺察能力，通常是愛人或其家人朋友發現其恐怖的問題，之後才會被勸說去醫院身心科尋求治療，而沒有被說服治療的恐怖情人也是有，此時另一半也可以來跟身心科醫師諮詢後續應該怎麼做才好，當然脫離恐怖情人也是方法之一。>

此外，張俊鴻主任補充，有一種情況是當事人只跟對方是同事或朋友或甚至陌生關係而已，但對方卻認定當事人就是其情人，然後開始展開自以為是的情人騷擾戰術，會不斷地糾纏及跟蹤被害人，甚至做出暴力或語言威脅逼對方順其意。

遭受恐怖情人家暴 3招自保

萬一不幸遭受恐怖情人家暴時該怎麼辦呢? 張俊鴻主任傳授之道如下:

1.肢體暴力受傷，可到醫院急診室，同時會有社工師協助通報政府。

2.可撥打113專線趕緊通報家暴防治中心。

3.可上去衛福部保護服務司網站線上進行通報。

【延伸閱讀】

恐怖情人不一定會打人!　心理師教你看懂「隱藏訊息」

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54711

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