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專家觀點／氣喘適度用藥 別因疑慮不治療

柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
氣喘目前雖然無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
氣喘目前雖然無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

「甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜」歌后鄧麗君的歌聲傳世至今，當年因氣喘病發猝然離世的她，令許多歌迷不捨，也敲響民眾對於氣喘控制重要性的警鐘。

氣喘是常見的呼吸道疾病，好發於幼年時期，也可能在成年後才發病或被診斷。氣喘未發作時，可如正常人一般無症狀，但當呼吸道接觸過敏原或刺激物後發炎，造成過度反應，就可能引起咳嗽、胸悶、呼吸困難、喘鳴音等，不但影響生活品質，甚至增加死亡風險，若有疑似症狀，千萬不可諱疾忌醫，應向醫療專業尋求協助。

氣喘目前雖然無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率。（本報資料...
氣喘目前雖然無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率。（本報資料照片）

雖然氣喘目前無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率，藥物是氣喘治療很重要的一環，包括使用支氣管擴張劑、類固醇、白三烯素拮抗劑等，亦有吸入劑、口服藥、注射劑等多種劑型可供選擇，依據不同的藥物特性，可用來作為患者的長期控制，或是病發的急性緩解。

適當用藥對於氣喘控制有相當大的幫助，但也常遇到病患對於藥物使用心生疑慮，像擔心長期使用類固醇會有副作用，其實局部使用類固醇成分吸入劑造成副作用風險較口服類固醇低，但需注意使用後要漱口，避免口腔念珠菌感染風險。

若是擔心不會操作吸入劑，除了醫療人員的現場教學，各式教學說明書或影片都可以協助病患正確使用藥物，或者可依患者用藥需求選擇其他適宜使用的劑型替代。

民眾若因疑慮而拒絕治療，造成病況惡化，未來需要使用更多藥物才能控制病情，反而會造成藥物副作用風險與醫療花費的增加，若是有任何用藥問題，可向醫療人員諮詢，不可自行停藥，對於疾病的自我管理不可輕忽，遵從醫囑並按時用藥，定期就醫追蹤，才能控制好氣喘，以免導致氣喘病發。

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