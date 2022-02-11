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飲食後胸悶…當心是心肌梗塞

簡韶甫／國泰醫院心血管中心主治醫師
心肌梗塞和胃食道逆流表現的症狀相似，但危險程度及治療方式大不相同。 (Getty Images)
心肌梗塞和胃食道逆流表現的症狀相似，但危險程度及治療方式大不相同。 (Getty Images)

52歲王先生患有高血壓、高血脂和糖尿病，長期在心臟科門診追蹤及接受藥物治療，病情穩定。他常和同事、朋友聚餐小酌，幾頓大餐下來，經常胸口悶痛不舒服，深怕發生心肌梗塞，便提早回診求助。

不少民眾因天氣冷、吃完大餐或情緒激動後引起胸悶不適，如果持續10分鐘以上且愈來愈痛，胸悶輻射至肩膀、下巴或左臂時，小心是心肌梗塞發作。若症狀超過20分鐘都沒有緩解，或之前經常有活動性胸悶，建議盡速至醫院求診。

胃食道逆流 也會胸悶

不過，大部分的民眾在大吃大喝後感覺胸口不適，常見是胃食道逆流所引起，也就是俗稱的「火燒心」，典型症狀為胸口灼熱及胃酸逆流，有些人合併有咳嗽、聲音沙啞、吞嚥困難、鼻竇炎、氣喘。

若是有肥胖、懷孕、抽菸、喝酒、喜歡飯後平躺，或是吃完油膩的食物、大蒜、洋蔥、巧克力及咖啡因等飲食行為的人，皆有可能加重胃食道逆流的症狀。

心肌梗塞和胃食道逆流表現的症狀相似，但危險程度及治療方式大不相同。心肌梗塞需要緊急心導管介入治療，以改善冠狀動脈阻塞，挽救受損的心肌細胞；胃食道逆流以改善生活習慣和藥物治療為主，若症狀無法改善可考慮內視鏡檢查，臨床症狀的鑑別診斷至關重要。

若胸悶總是發生在吃飽後或飯後平躺，走路、爬樓梯沒有加重胸悶，則較像胃食道逆流的症狀，可藉由不要吃太飽、避免飯後平躺、減重、戒除菸酒或適時使用制酸劑來改善症狀。

但若胸悶持續20分鐘以上沒有改善，且輻射至肩膀、下巴或左臂，走路、爬樓梯會加劇，甚至合併喘和冒冷汗，則需趕快就醫，以接受進一步檢查評估。

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