馬年看命理：向前狂驫 要跑要衝+要有節奏

2026迎來馬年，而生肖「馬」在華人 習俗之中，向來被視為衝刺、前進與行動力的象徵。從「一馬當先」、「馬到成功」到「萬馬奔騰」，大多與馬相關的吉祥話都指向速度、突破與開創，寄託著人們對新一年能有所進展的期待。

命理師曾韶基指出，馬年在傳統曆法中並非單一意義的循環，而是與五行結合後各有差異。2026年為丙火馬年，屬於「火氣」特別旺盛的一年。

民間常提及的「赤馬紅羊」之說，即指火能量偏強的流年組合，雖每次馬年的五行屬性不同，但丙火的特性相對鮮明，感受也更直接。

2026迎來馬年，諸多店家在年初便早早將與馬有關的商品擺放至門口販售。(記者馬璿／攝影)

慢一點 避免錯誤判斷

在文化意象上，馬多半是正向的象徵，代表英雄氣概、行動果斷、反應靈敏與拓展成長。不過，在這個理應要「向前狂驫」的一年，仍隱藏著一些大眾容易忽視的要點。曾韶基也提醒，丙火馬年的「快」是一把雙面刃。火象徵太陽之力，燃燒迅速、難以熄滅，若缺乏節制，容易轉化為衝動、急躁與情緒失控。今年特別需要留意的是，在重大決定上不要太快，稍微慢一步、給自己多一點思考時間，反而能避免錯誤判斷。

這樣的特質不只反映在個人層面，也可能體現在社會與國家結構上。曾韶基觀察，馬年往往與「動」有關，國家層級可能出現較多與軍事、交通或政權變動相關的議題；在文化與社會氛圍上，則容易出現追求突破、加速前進的集體心理，但同時也伴隨摩擦與爭論增加的風險。

對馬年出生的人而言，這樣的能量感受尤其明顯。馬年生的人性格多半正直、果斷，做事速度快、行動力強，但也因為「快」，較容易承受壓力。今年在健康上需格外留意，包含腸胃、心臟、眼睛、皮膚與呼吸系統，過勞與熬夜都可能放大身體負擔。曾韶基提醒，馬年不是一味往前衝的年份，先降溫、再行動反而是保護自己的方式，避免長期處在高壓狀態，否則問題可能在年末集中顯現。

曾韶基指出，從2024年後，科技、電腦與人工智慧 相關產業持續走旺，隨之而來的結構性變化，也可能讓部分人面臨工作不穩定，甚至被取代的壓力。值得注意的是，在快速變動的環境中，各類詐騙 也更為活躍，「騙」字本身就帶有「馬」的偏旁，象徵在資訊奔流的年代，更需要保持警覺與判斷力。

那麼，馬年是否適合「動起來」、追求個人目標？曾韶基的建議則是因人而異。若能在前一年先行準備，多學一項技能、累積實力，2026年反而更適合低調前行、順勢而為；夏季或正午時分出生的人，火氣本就偏旺，更不宜急進，秋冬出生者則相對平衡一些。整體而言，馬年確實帶有鼓勵行動的能量，但重點不在更拚，而在更有節奏。

馬不僅是「快」或「衝」的代名詞，牠是最早與人類長時間協作的動物之一，承載著移動、開疆、運輸與勞動的歷史記憶。在農業社會裡，馬象徵耐力與責任；在戰場上，馬代表忠誠與犧牲；在成語與文學中，馬則往往與志氣、遠行與理想相連。牠雖奔跑，但並非盲目向前衝，而是順著方向、踏實前行。

持續向前 非鼓勵躁進

也因此，馬所象徵的行動力，也不只是單純的速度競賽，而是一種帶有明確目的的移動。華人文化中對馬的讚譽，多半不是鼓勵躁進，而是肯定持續向前、不輕言退卻且忠心耿耿的精神。

對許多身處異鄉的華人而言，「動」本屬常態，跨越國界、語言與制度，在陌生環境中重新定位自己。

馬年的到來，不需要被解讀為要更拚命的一年，而應該是重新思考「如何前行」的轉機時刻。像馬一樣，懂得調整步伐、保留體力，在該奔跑時奔跑，在該停下來喘息時停下來，才能在漫長的人生旅途上走得更遠。