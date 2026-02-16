我的頻道

馬年到／商場馬形商品 甜點俏皮+玩具可愛

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約各大商場換上紅金色調商品，親子市場同樣活絡。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
紐約各大商場換上紅金色調商品，親子市場同樣活絡。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

農曆新年來臨，紐約各大商場與華人社區早已換上紅金色調，迎接象徵奔馳、活力與好運的馬年。從精品甜點、連鎖咖啡品牌，到玩具及運動市場，今年的馬年商品不再只是「應景」，而是深入日常生活，成為華人家庭送禮、布置與自用的重要選擇。

不少中高端甜點品牌，都已推出馬年生肖禮盒。以知名千層蛋糕品牌Lady M為例，其馬年限定禮盒融合傳統意涵與現代活力，並以充滿動感的雲紋奔馬圖案為設計主軸，內含可收藏的純素皮革馬形包包吊飾、五個彩紙紅包，以及32枚迷你千層薄餅乾。這類禮盒已成為近年新春拜年的「體面之選」，既有年味，又保有現代感。

連鎖咖啡品牌星巴克(Starbucks)也年年推出生肖系列，近日也推出了馬年新年限定杯款系列，現已在門市開賣。這一組四件式商品包括冷水杯、隨行杯、陶瓷馬克杯，以及鑰匙圈絨毛掛飾。整個系列呼應2026庚午「火馬年」，整體設計以大膽的紅色為主調，搭配可愛靈動、充滿童趣的馬匹插畫，呈現出馬年自由奔放、充滿活力的精神，也為整個系列注入一股俏皮趣味。

不少中高端甜點品牌，都已推出馬年生肖禮盒。以知名千層蛋糕品牌Lady M為例，其馬年限定禮盒融合傳統意涵與現代活力。(Lady M)

樂高近年固定推出農曆新年系列，馬年特別款為一匹白棕相間鬃毛的白馬。（LEGO Group）

親子市場同樣熱絡。樂高(LEGO)近年固定推出農曆新年系列，馬年(Year of the Horse)特別款為一匹白棕相間鬃毛的白馬，它的一隻前蹄高高抬起，神態生動。馬匹站立在裝飾有花朵與金色葉片元素的底座上，組裝完成後，便成為一件可全年擺放的可愛春節裝飾品。是送給八歲以上動物愛好者的有趣禮物，而孩子們搭成後，也可作為吸睛的展示模型擺放在臥室當中。

在華人文化中，馬象徵勇氣、速度、與不斷向前的力量。這自然也給了運動品牌靈感，例如運動品牌耐克(Nike)，就以奔騰駿馬為靈感，推出馬年「脫韁」系列，鼓勵人們勇於跨出一步，闖開新局面，讓新年成為打破常規、迎向新可能的起點。此系列將馬匹自在奔騰的能量融入圖案與細節設計之中，兼顧跑步、籃球、街舞等多元運動場景，在功能與風格之間建立平衡。兒童系列則特別融入傳統窗格元素，為運動服飾注入新春趣味，讓節日的喜悅自然流動於穿著之中。

在家居用品方面，生肖也同樣成為了一種可被使用和收藏的生活風格。備受喜愛的美式家居品牌「Crate & Barrel」此次特別推出馬年陶瓷沙拉盤。餐盤以威風又俏皮的駿馬為主角，為熱鬧歡騰的農曆新年餐桌增添節慶氣氛。手工上釉的沙拉盤上，以霧白底色襯托出細緻的馬年圖案，馬身周圍點綴靈感來自民間藝術的花卉紋樣，採用柔和的紅色系呈現，既喜氣又不失雅致。餐盤可搭配本系列色彩鮮明的新年桌布與餐具，營造熱鬧節慶風格；亦可與簡約白瓷餐具混搭，展現低調而現代的過年氛圍。

連鎖咖啡品牌星巴克也年年推出生肖系列，近日也推出了馬年新年限定杯款系列，現已在門市開賣。(取自Starbucks)

