習俗篇／兩岸春節有同有異 初一禁打掃 初二不回娘家

傳統認為，打掃會將新春好運掃出家門。(圖／AI生成)
兩岸農曆過年習俗有同有異，大年初一多是禁打掃、禁洗衣，以免喜氣被掃出、洗出家門；中國有些地方卻沒有大年初二回娘家傳統，多由男主人「走親戚」，包括「走娘家」。

大年初一禁打掃、禁洗衣，傳統認為打掃動作會將新春好運、喜氣、財氣掃出家門。在台中國籍配偶王翎鳳說，以其故鄉海南島的習俗來說，還會要求不能洗頭髮，過年放鞭炮的煙硝沾染到身上是好的，因為鞭炮意味「錢」，沾了財氣不要洗。

王翎鳳提到，過年時候家家戶戶會放鞭炮，除夕夜守歲一過凌晨0時，各家各戶一起點燃鞭炮，哪一戶人家鞭炮聲持續得愈長、愈久，代表這戶人家是大戶人家；鞭炮放完後留下紅色鞭炮紙，那些鞭炮紙千萬不能掃，愈多代表愈好、愈旺。

中國籍配偶何竹英來自安徽省太湖縣，來台累計12年。她說，家鄉沒有大年初二回娘家傳統，過年對於家中女主人來說是萬分忙碌的時候，女主人為了接待來訪親戚，大年初二這天也會留在家裡招呼客人，男主人負責外出「走親戚」。

她說，「走親戚」是指新春期間每一天去跟各個親戚拜年的意思，走一輪可能需要花上半個月，男主人也會帶著孩子「走娘家」，反倒是女主人不會一起跟著回娘家，因為女主人必須在家接待客人，等到男主人走完親戚後，再換女主人去走。

「中國實在是太大了，出了我們這個縣城後，可能換下一個縣城又不一樣了」，何竹英強調，結婚成家的女兒沒有在大年初二回娘家是她所處農村的習俗，不等於其他地方也是這樣子，「每個地方都有自己不同的習慣」。

「大年初一也跟台灣一樣，不能掃地、不能洗衣服」，何竹英說，大年初一不能掃地、不能洗衣服、不能洗頭髮，地上丟有瓜子殼、水果皮，愈多愈好，不掃不洗的原因是擔憂將喜氣掃出去、洗出去，「所以大年初一愈懶惰愈好」。

