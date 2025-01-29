習俗篇／餃子、丸子、橘子 春節必吃「7種吉祥食物」

客家人過年時餐桌上一定會有長年菜，象徵長壽健康之意。（本報資料照片）

農曆新年，除了各種習俗外，闔家團聚，吃吃喝喝更是免不了的事。你知道過年有七種必吃的「吉祥食物」，每種食物都有好彩頭，更象徵祝福寓意，希望新的一年更加順利。

1. 糕類

吃了糕會「步步高升」，各種糕是一定要吃的食物第一名，無論是發糕、年糕或蘿蔔糕，都有祈願來年「更上一層樓」意思，發糕意味發大財，蘿蔔糕也有「好采頭」的意思。

2. 水果

過年家裡都擺一些水果，取其諧音，橘子是「大吉大利」，蘋果是「平平安安」，鳳梨則取台語諧音「旺來」，象徵「旺旺來」。

3. 長年菜

很多人不喜歡長年菜的口感，但它卻在年菜餐桌歷久不衰。通常是用芥菜，也有些地方會用菠菜，長年菜入口微苦，長長的菜葉不切斷不咬斷，要一根從頭吃到尾，期許「長命百歲」的意思。

水餃的形狀宛如元寶，可愛討喜，有「招財進寶」的寓意。餃子諧音「交子」，有交替子時的意思，有些人家會在除夕晚上要跨進農曆大年初一的子時吃餃子，象徵一元復始，萬象更新；也有人會在內餡放錢幣，吃到的人代表新的一年會非常好運。

5. 火鍋和各種丸子

過年要吃火鍋，尤其年夜飯，很多人家都有象徵「圍爐」的火鍋，火鍋裡滾著圓圓的的各種丸子，取其團圓的意象，也象徵圍爐夜闔家團圓。

6. 全雞、全魚

過年怎麼能少了魚呢？魚必須整隻上桌，取其「年年有餘」的意思。切記的是魚不能吃完，才能年年有餘。過年也要有全雞，雞台語諧音「家」，有起家的意思，吃全雞代表有頭有尾，全家都興旺、有好福氣。

7. 糖果