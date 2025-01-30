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年菜篇／預製菜年夜飯 中國年輕人新寵

聯合報
中國預製菜產業近年蓬勃發展。（取材自上觀新聞）
中國預製菜產業近年蓬勃發展。（取材自上觀新聞）

這幾年「預製菜」一詞在中國討論火熱，它正成為中國年輕人的年夜飯新寵，有中國生鮮平台調查顯示，五成的消費者會在做年夜飯時選擇預製菜，而其中約有七成是年輕人，尤其是隨著1980、1990年代後出生者成為家庭消費主力，他們接受度更高。

所謂「預製菜」一般是泛指經食品工廠的調理等各類烹飪工藝後，加工生產的食物熟成品或成品，約略分為開袋即時的即食食品、加熱後食用的即熱食品、開袋後經簡單烹調時候的即烹食品，以及僅初步加工，需自行調味烹飪的即配食品四大類，而一般最常被拿來討論的，是即食食品和即熱食品，並因在這幾年內，被廣泛用於中國各連鎖餐飲品牌，受到褒貶不一的討論。

讓「預製菜」成功搶占年夜飯市場的主因，來自中國年輕人較高的接受度，和當代城市生活的快節奏。據封面新聞，一名上海市民陳玉燕直言，「像我廚藝不好又想在家招待親友，預製菜就很適合」；95後的中國青年尚睿也坦言，雖自己熱衷烹飪，但仍很難在除夕夜很快做出一家五口人的飯菜，所以她計畫今年來一桌「預製菜大宴」。

在湖南一家公司預製菜生產工廠，工作人員在處理食材。(新華社)
在湖南一家公司預製菜生產工廠，工作人員在處理食材。(新華社)

澎湃新聞報導提及，許多家庭除夕沒放假，沒有足夠時間製作年夜飯，也讓預製菜有更大的發揮空間。北京獨居女孩錢麗娜說，今年春節她不回家，跟閨蜜一起過，兩人都是烹飪小白，除夕當天還要上班，怕連外賣都來不及，所以也先買好了預製菜年夜飯。

據新京報引述中國一生鮮平台的調查顯示，2024年有33%的受訪者在年夜飯選擇現做＋預製菜的搭配組合，21%直接選擇預製菜套餐。

在此之下，中國指標性生鮮超市包括物美、盒馬鮮生均推出年貨節，和各種預製年菜產品，線上配送平台如叮咚買菜，或京東、淘寶等電商平台，和小紅書抖音等新興通路，也均廣泛推出預製菜產品的促銷活動，例如抖音商城中，一款叮叮懶人菜年貨鮮嫩酸菜魚產品，累計售出已超過200萬份。

中國食品產業分析師朱丹蓬指出，隨著近年來官方政策指引，各地紛紛推出政策大力支持預製菜產業發展，市場接受度也逐漸提升。但她也提到，當前，中國預製菜仍有在國家標準方面存在不足，產業規範化、專業化、品牌化、規模化程度也有待提升等問題。

預製菜已愈來愈普及，在中國春節期間，成為年菜市場的重要即戰力。（取材自封面新聞）
預製菜已愈來愈普及，在中國春節期間，成為年菜市場的重要即戰力。（取材自封面新聞）

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