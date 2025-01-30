年菜篇／年菜變「勝」菜 再烹調口味要淡

臘肉可加入豆乾、蔥、蒜烹調成客家小炒。（本報資料照片）

春節期間，家家戶戶無不準備豐盛的年菜，但往往吃不完，建議大家不妨發揮巧思進行「剩菜」大改造變身「勝菜」。台灣新光醫院營養師許為捷提醒，吃不完的年菜，首要注意保鮮，避免食物腐敗，各式年菜大多含有過多的油脂及鹽分，剩菜再次烹煮時，建議改變烹調方式，多加入青菜，可達到均衡飲食目的。

將剩菜轉變為新菜色，許為捷建議，應掌握三大原則，首先將吃不完的剩菜，盡速放進冰箱保存，勿放在室溫中過久時間，以防止年菜腐敗、變質；其次，若第一次烹調為高油、高鹽料理，再次烹調時，口味要變清淡；更要注意的是，再次烹調時，應多添加青菜，不僅飲食均衡，新料理的味道也會清爽一點，讓「剩菜」變身「勝菜」。

佛跳牆加白菜 口感變清爽

常見年菜「佛跳牆」，包括芋頭、栗子等食材，第一次烹調方式多為油炸，再次烹調加熱時，就容易出現油耗味，建議可以加入大白菜、娃娃菜一起煮，讓口感變清爽，並且去除油耗味。

年菜大魚大肉少不了，包含牛、羊、豬、雞、魚等肉類，一次吃不完，再次烹調時，青菜不可或缺。像吃不完的牛肉，可以和芥蘭菜等青菜一起拌炒，但不建議烹調成水煮牛肉，因該菜色偏油、偏辣，容易成為身體負擔。

臘肉再利用 炒年糕炒豆乾

過年常見的臘肉，再次烹調時，可和年糕一起拌炒，成為臘肉炒年糕，或是臘肉炒飯，臘肉也可以加入豆乾、蔥、蒜烹調成客家小炒，或是將臘肉包生菜吃，甚至鳳梨和臘肉拌炒，增加臘肉中水果的風味，同時能吃到水果與青菜。

剩雞可剝絲 變身多款新菜

常見年菜有一整隻雞，一次吃不完，再次烹煮變化較多，可剝絲變成手撕雞，搭配不同調味料成為麻辣雞絲、孜然雞絲、涼拌雞絲等，也可以炒成三杯雞，或是把雞剖半加入冬粉、蔥等煮成冬粉雞湯。

剩魚再調味 可糖醋或紅燒

「年年有魚」吃剩的魚類，可採糖醋或紅燒方式，但糖醋的油脂、鹽分不宜過多，紅燒以小火烹煮，避免魚肉變太老。但蛋製品或蝦子等海鮮類年菜，因容易變質、敗壞，建議最好當天吃完，若要再次烹調應加熱完全，避免腸胃不適。

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