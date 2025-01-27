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健康篇／春節報復性熬夜 失眠找上門

聯合報
過年熬夜打麻將、追劇導致生理時鐘紊亂，明明很累卻睡不著。（圖／123RF）
過年熬夜打麻將、追劇導致生理時鐘紊亂，明明很累卻睡不著。（圖／123RF）

春節假期不少人熬夜、追劇導致生理時鐘紊亂，明明很累卻睡不著，或是躺下沒多久就中斷睡意，成了失眠一族。怎麼做才能夠一夜好眠？

作息失調 增加失智風險

許多人以為撐到周末假期可以補眠，消除累積的疲勞，但結果可能不是如此。台灣起辰聯合治療所職能治療師林儒宜說，熬夜會傷身、打亂作息之外，若有不良的補眠習慣，還可能造成下一波失眠，變成惡性循環。

多睡、少睡、晚睡、午睡都會破壞身體的睡眠節奏，損耗的細胞無法進行修補，增加罹患慢性病、失智症的風險。

據統計，一般人平均睡眠時間約6至8小時，不建議睡超過9個小時。引起失眠的原因很多，可能是慢性病、藥物、呼吸中止症，以及壓力大、吃太飽、睡前仍無法靜下心等，只要出現失眠問題，建議就醫檢查、找出問題，才能對症治療改善。

深呼吸、冥想 幫助入睡

想要揮別惱人的失眠困擾，維持良好睡眠品質，林儒宜說，可透過生活作息調整、飲食調理、泡澡、正確用藥及營造睡眠好環境等方法改善，尤其要平衡交感神經與副交感神經，前者負責啟動身體、後者可讓身體恢復到放鬆狀態，因此，睡前應慢慢提升副交感神經的作用，試著大口深呼吸、冥想，做簡單舒展運動，能降低焦慮幫助入眠。

林儒宜強調，睡前應避免誘發神經變得興奮，平常要養成規律的作息，尤其不要睡超過中午，控制晚上的就寢時間，才能調整好自律神經功能。即使是過年，也不要太放縱「報復性熬夜」，否則一旦打亂睡眠規律，就要花更多時間調回來。

失眠 失智

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