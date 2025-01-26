金飾篇／新年買金 護身擋煞祈求平安

華埠麗興恆生珠寶金行，設計並銷售多款蛇形擺件。(記者劉梓祁／攝影)

隨著農曆新年臨近，華人 社區各大金飾店亦將迎來繁忙時刻，以迎合獨有的「新年買金」傳統，紛紛推出與當年生肖相關的特別產品，力求增加獨特性和新鮮感，以促銷量；2025年作為蛇年，儘管並非所有人都對蛇的意象情有獨鍾，但各商家仍以蛇形圖騰的設計元素為賣點，希望吸引更多顧客。

蛇的寓意 機靈和聰慧

華埠 麗興恆生珠寶金行經理馮啟勁表示，蛇年金飾的銷售已自去年12月開啟，涵蓋蛇形擺件、手繩和金鐲等多種商品。他說，儘管蛇不及2024年龍年受歡迎，但其獨特象徵和寓意依然吸引了不少消費者。據介紹，在中華傳統中，蛇的寓意包括靈活、機靈和智慧。

馮啟勁還說，許多華人會為了在蛇年「犯太歲」的生肖選購專屬的護身金飾來「化解煞氣」，祈求新的一年能夠平安順遂。針對需求及傳統，總部位於香港的華埠麗興恆生珠寶金行自半年前便開始新年銷售的準備工作，如設計金飾、確定訂單和商討促銷策略等。前期工作完成後，蛇年金飾便會經兩個月的海運被送抵紐約。

盡管如此，本年該店的新年金飾備貨量則較去年有所減少。馮啟勁說，由於蛇年確實不屬最熱門生效，因此採取「較保守」的預期去準備新年促銷。他說，去年春節的銷售情況已「差不多和疫情 前持平」，但估計今年會「稍微降一點」。

同時，由於金價持續走高，金飾價格也有所上漲。為增銷量，麗興恆生珠寶金行也推出折扣，力求更多交易。馮啟勁表示，新年金飾的銷售熱潮將自13日(周一)起的一周達到高峰，畢竟「華人也將買金視作迎接新年、祈求富貴與吉祥的重要傳統」。

儲金保值 又象徵繁榮

與之相同，華埠金玉珠寶表行董事岑灼槐也說，雖然金價攀升明顯，但華人深知其優於銀行的投資價值，因此多人選擇在過年期間選擇金飾送禮。岑灼槐表示，華人在逢年過節有買金送禮的習俗，且許多新人選擇在春節結婚，因此也促進了金飾銷售，如龍鳳鐲、金項鍊及婚戒等。

他說，如今物價高漲，金價必然首當其衝，但華人自古以來都是「儲金族」，將黃金視為保值和傳承的重要手段，不僅是為了投資保值，更是為了象徵富貴、吉祥和家庭的繁榮。疫情過後，金玉珠寶錶行的銷售情況已在去年回覆至疫情前的水平。岑灼槐推測，今年的銷售情況也會「保持穩定」。

在擺件之外，金玉珠寶表行還備有蛇年主題的首飾、金牌和掛扣，且已逐漸有客人到店詢問。他說，儘管每個生肖年都有金飾購買熱，但蛇年意義比較獨特，代表靈巧與聰慧。他還說，客人中有近80%為回頭客，但也擔心堵曼哈頓車費會在未來阻礙其到店選購。