送禮篇／蛇品設計 吸引外國顧客購買

曼哈頓華埠的百利寶公司將蛇年特色T恤掛在店門口展示。(記者尤昱程╱攝影)

農曆新年即將到來，在華人 文化中，生肖元素經常成為節慶商品的設計主題。今年是蛇年，蛇象徵著智慧、靈巧和再生，但在中國文化中，蛇也因外形特殊而帶有一定的忌諱，這也影響了蛇年商品的市場表現。不論是華埠 或是在法拉盛 的幾家特色商家，蛇年相關商品銷售相較其他生肖年略顯冷清，但多樣化的送禮選擇依舊讓新年市場熱鬧非凡。

蛇商品銷售 比往年保守

在華埠經營33年的百利寶武術用品店，店主洪先生提到，蛇年主題的武術飾品如項鍊和手環，由於製造商的生產速度較慢，目前貨源相當緊張。他表示，雖然蛇象徵智慧，但不少人因對蛇的恐懼而避開蛇形設計。洪先生的經驗顯示，即便有需求，但對蛇形商品的接受度有限，導致相關商品的銷售趨於保守。

同樣位於華埠的韻泓筷子店，其特色是推出以12生肖為主題的餐具。店主呂先生表示，生肖系列商品向來是新年熱賣品，尤其是過年前的這段時間。然而，他坦言蛇年餐具的銷售明顯低於其他生肖，「大家喜歡應景，但對蛇的接受度還是稍差些，尤其是外形逼真的設計。」筷子不僅是餐具，更是一種文化象徵，其材質和設計往往成為吸引顧客的關鍵。

在法拉盛，梅西百貨的精品專櫃Diva透露，蛇年主題的高端飾品和手表吸引的主要是非華人顧客。Diva指出，蛇形飾品因為設計感強烈而頗受外國顧客青睞，但華人消費者更偏向購買與新年相關的其他設計。她說，「今年推出了一些紅色特別款的化妝品，也受到了不少華人女性的喜愛。」除了實用性，紅色作為傳統吉祥色，也使商品更具節慶氛圍。

而法拉盛的王子酒莊則主打生肖主題的特色酒，負責人透露蛇年的酒類銷售以中國酒為主，外國品牌對此主題的投入相對較少。「中國人更重視送禮的文化意涵，所以過年期間酒的銷量明顯增多，但蛇年款式依然比其他生肖少見。」對於消費者而言，酒不僅僅是飲品，更是一種表達祝福和聯繫情感的媒介。

旺季購物中心的負責人也提到，蛇年的商品設計在市場上屬於「小眾需求」，原因在於蛇的形象容易讓部分顧客感到不安。他說，「中國人對蛇有敬畏，但對逼真的蛇設計敬而遠之。像龍一樣，大家喜歡象徵性但不喜歡太過具象的設計。」因此，蛇年相關商品的生產數量和款式都比其他年份減少，甚至成為製造商和商家的共同挑戰。

改送中國酒、生肖餐具

雖然蛇年商品的市場表現不如其他生肖，但新年的送禮市場仍然熱鬧非凡。無論是寓意吉祥的生肖餐具、高端飾品，還是充滿節慶氛圍的中國酒，消費者都能找到符合心意的選擇。而傳統與創意的結合，也讓農曆新年的商品市場展現出更多的可能性。