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送禮篇／蛇品設計 吸引外國顧客購買

記者尤昱程／紐約報導
曼哈頓華埠的百利寶公司將蛇年特色T恤掛在店門口展示。(記者尤昱程╱攝影)
曼哈頓華埠的百利寶公司將蛇年特色T恤掛在店門口展示。(記者尤昱程╱攝影)

農曆新年即將到來，在華人文化中，生肖元素經常成為節慶商品的設計主題。今年是蛇年，蛇象徵著智慧、靈巧和再生，但在中國文化中，蛇也因外形特殊而帶有一定的忌諱，這也影響了蛇年商品的市場表現。不論是華埠或是在法拉盛的幾家特色商家，蛇年相關商品銷售相較其他生肖年略顯冷清，但多樣化的送禮選擇依舊讓新年市場熱鬧非凡。

蛇商品銷售 比往年保守

在華埠經營33年的百利寶武術用品店，店主洪先生提到，蛇年主題的武術飾品如項鍊和手環，由於製造商的生產速度較慢，目前貨源相當緊張。他表示，雖然蛇象徵智慧，但不少人因對蛇的恐懼而避開蛇形設計。洪先生的經驗顯示，即便有需求，但對蛇形商品的接受度有限，導致相關商品的銷售趨於保守。

同樣位於華埠的韻泓筷子店，其特色是推出以12生肖為主題的餐具。店主呂先生表示，生肖系列商品向來是新年熱賣品，尤其是過年前的這段時間。然而，他坦言蛇年餐具的銷售明顯低於其他生肖，「大家喜歡應景，但對蛇的接受度還是稍差些，尤其是外形逼真的設計。」筷子不僅是餐具，更是一種文化象徵，其材質和設計往往成為吸引顧客的關鍵。

在法拉盛，梅西百貨的精品專櫃Diva透露，蛇年主題的高端飾品和手表吸引的主要是非華人顧客。Diva指出，蛇形飾品因為設計感強烈而頗受外國顧客青睞，但華人消費者更偏向購買與新年相關的其他設計。她說，「今年推出了一些紅色特別款的化妝品，也受到了不少華人女性的喜愛。」除了實用性，紅色作為傳統吉祥色，也使商品更具節慶氛圍。

而法拉盛的王子酒莊則主打生肖主題的特色酒，負責人透露蛇年的酒類銷售以中國酒為主，外國品牌對此主題的投入相對較少。「中國人更重視送禮的文化意涵，所以過年期間酒的銷量明顯增多，但蛇年款式依然比其他生肖少見。」對於消費者而言，酒不僅僅是飲品，更是一種表達祝福和聯繫情感的媒介。

旺季購物中心的負責人也提到，蛇年的商品設計在市場上屬於「小眾需求」，原因在於蛇的形象容易讓部分顧客感到不安。他說，「中國人對蛇有敬畏，但對逼真的蛇設計敬而遠之。像龍一樣，大家喜歡象徵性但不喜歡太過具象的設計。」因此，蛇年相關商品的生產數量和款式都比其他年份減少，甚至成為製造商和商家的共同挑戰。

改送中國酒、生肖餐具

雖然蛇年商品的市場表現不如其他生肖，但新年的送禮市場仍然熱鬧非凡。無論是寓意吉祥的生肖餐具、高端飾品，還是充滿節慶氛圍的中國酒，消費者都能找到符合心意的選擇。而傳統與創意的結合，也讓農曆新年的商品市場展現出更多的可能性。

蛇年商品雖然不如其他生肖年普及，但透過多樣化的設計和文化內涵，依舊在市場中占有一席之地。或許，這正是傳統文化在現代商業中找到平衡的另一種表現。

梅西百貨精品專櫃的Diva說，「有關於蛇款式的商品，通常老外客人買的比較多。」(...
梅西百貨精品專櫃的Diva說，「有關於蛇款式的商品，通常老外客人買的比較多。」(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛王子酒莊負責人表示，國外酒商每年都會推出中國年的特色紀念酒，不過銷量平平。...
法拉盛王子酒莊負責人表示，國外酒商每年都會推出中國年的特色紀念酒，不過銷量平平。(記者尤昱程╱攝影)
華埠韵泓筷子店的筷子以12生肖為主題設計，除了造型上的特色，材質也是一大賣點。店...
華埠韵泓筷子店的筷子以12生肖為主題設計，除了造型上的特色，材質也是一大賣點。店主呂先生表示，這類筷子相較於一般材質更加高檔，也更適合作為新年送禮的選擇。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛王子酒莊內販售蛇年造型的紀念酒款。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛王子酒莊內販售蛇年造型的紀念酒款。(記者尤昱程╱攝影)
華埠韵泓筷子店的筷子以12生肖為主題設計，店主呂先生表示，每個生肖的客群都大有人...
華埠韵泓筷子店的筷子以12生肖為主題設計，店主呂先生表示，每個生肖的客群都大有人在，每年的送禮季節生意會好上不少。(記者尤昱程╱攝影)
華埠韵泓筷子店店主呂先生表示，這些筷子在保存方式上與一般筷子相同，但由於材質特殊...
華埠韵泓筷子店店主呂先生表示，這些筷子在保存方式上與一般筷子相同，但由於材質特殊，使用壽命更長，非常適合收藏或贈送親友。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛梅西百貨許多專櫃都將蛇年特色商品陳列在該櫃最具顯眼的位置。(記者尤昱程╱攝...
法拉盛梅西百貨許多專櫃都將蛇年特色商品陳列在該櫃最具顯眼的位置。(記者尤昱程╱攝影)
百利寶武術用品店店主洪先生表示，製作商對於蛇年商品的出貨較慢，所以店裡陳設的應景...
百利寶武術用品店店主洪先生表示，製作商對於蛇年商品的出貨較慢，所以店裡陳設的應景商品較不齊全。(記者尤昱程╱攝影)

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