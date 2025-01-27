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書畫篇／揮毫寫蛇 祥蛇寓意多產多富

記者許君達／紐約報導
書畫協會成員各自攜作品與社區機構紐約東華協會主席于金山(右三)合影。(記者許君達╱攝影)
書畫協會成員各自攜作品與社區機構紐約東華協會主席于金山(右三)合影。(記者許君達╱攝影)

2025年一開年，紐約的華人書畫愛好者們就開始忙碌起來，為即將到來的農曆新年創作生肖主題作品。雖然「蛇」的形象並不像龍虎那樣討喜，而且在基督教文化中帶有獨特的負面色彩，但他們還是旁徵博引，從東西方各種經典典故中找出蛇的吉祥意象，用自己的方式為即將到來的農曆蛇年喝采。

魔鬼化身 也能解毒祛病

美國中國書法家協會主席李兆銀按照每年慣例，揮毫書寫了一幅斗方甲骨文的「蛇」字，並在旁邊題詞曰：「祥蛇迎曉日，祥光普照千秋業；瑞氣繞華堂，瑞彩紛呈萬戶春。」他表示，在漫長的人類發展史上，蛇這種無毒而行動迅捷、體柔而凶猛異常的奇異動物就一直與人相互傷害、也相互共存，蛇毒既可致人死地，也能作為靈丹妙藥為人解毒祛病。他認為，雖然聖經將蛇描繪為邪惡的形象，但在中華以及其他東方文化中，蛇也有著幸運、吉祥甚至神聖的寓意，蛇超強的繁殖能力也讓牠在一定程度上代表了多產和財富。

李兆銀還展示了草書「金蛇狂舞」、「蛇年大發」以及隸書的「蛇年祥瑞」。除了這些吉祥話語外，他還在思考蛇的吉祥寓意時順勢揮毫寫下了篆書體的「蛇杖」兩字。他介紹，蛇雖有劇毒也傷人無數，但在西方卻又代表著醫療機構，甚至今日的世衛組織也用「蛇杖」作為自己的象徵。這一典故來自聖經，但又體現了一種東方文化中的辯證精神，令人回味無窮。

辭舊迎新 寄望有蛇有得

協會理事鄭子團用行書寫了一組對聯「龍歸碧海波濤舞 蛇到青山草木新」，四字橫批「蛇舞新春」，表達了一種送走龍年、迎接蛇年的辭舊迎新之意。副主席張軍則用草書寫下對聯「天增歲月開新紀 春滿乾坤舞小龍」，表達了相似的辭舊迎新之意，還特別用「小龍」表達蛇，以規避「蛇」的不祥之意。而理事葉濟民帶來的對聯則更加樸實直白，上書「無憂無慮無煩惱 有蛇有得有福氣」。

葉濟民還帶來了一幅帶有漫畫風格的蛇年年畫，畫作手法結合工筆與硬筆，描繪了一大兩小的三條蛇。其中的大蛇上半身豎起，張大嘴露出獠牙，乍看凶猛不詳，仔細觀察卻會讓人產生一種呆萌感。美國中國美術家協會主席黃春雲則畫了一幅栩栩如生的眼鏡蛇畫像，並附題詞「龍藏金洞引春酒 蛇舞銀川兆吉祥」。黃春雲表示，故鄉福建的山林中到處都有蛇，因而他青少年時代對於蛇的印象非常豐富且深刻，而在紐約生活多年，很少再能見到蛇，因此在畫蛇的時候除了表達對蛇年的吉祥寓意外，也是在重新回憶故鄉的點滴。

葉濟民表示，多年前他在家鄉時，每逢過年期間，都會為鄉親題字作畫，每天從早忙到晚，但也收穫頗豐，半個月的時間就能掙到至少2萬元人民幣，這在當時堪稱一筆大錢。而到了紐約，書畫市場沒有家鄉那麼大，因此書畫就成了更純粹的一種愛好。葉濟民表示，他退休後不酗酒、不嗜賭，最大的愛好便是寫字畫畫，農曆新年前夕的生肖主題創作，更是讓他過癮。

張軍在生肖主題作品之外，還用甲骨文書寫了一幅長卷，上書「游於藝 行有德」。他介紹，這幾個字引用自「論語」，他將其用來表達自己作為中華傳統藝術愛好者的心志：遊戲，以藝術為追求；為人，以道德為準繩。

張軍創作甲骨文「游於藝 行有德」以明志，表達了作為書畫愛好者的理想和操守。(記者...
張軍創作甲骨文「游於藝 行有德」以明志，表達了作為書畫愛好者的理想和操守。(記者許君達╱攝影)
書畫協會成員在華埠怡東商場內交流作品，在象徵龍年的年畫前展示蛇年主題畫作，以象徵...
書畫協會成員在華埠怡東商場內交流作品，在象徵龍年的年畫前展示蛇年主題畫作，以象徵辭舊迎新。(記者許君達╱攝影)
鄭子團行書「蛇舞新春」。(記者許君達╱攝影)
鄭子團行書「蛇舞新春」。(記者許君達╱攝影)
李兆銀按照每年慣例，用甲骨文寫出了「蛇」字。(記者許君達╱攝影)
李兆銀按照每年慣例，用甲骨文寫出了「蛇」字。(記者許君達╱攝影)
葉濟民用漫畫風格創作了蛇年主題年畫。(記者許君達╱攝影)
葉濟民用漫畫風格創作了蛇年主題年畫。(記者許君達╱攝影)

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