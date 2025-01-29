習俗篇／雙春+閏月 宜嫁娶+宜生子女

歐陸經典藝能集團的老闆林繼表示，仍有新人希望指定舉辦西式與漢式的儀式，也有許多新人會穿上傳統漢服展現身分認同。(圖片由林繼提供)

2025年在黃曆乙巳蛇年不只恰逢60年一輪的青蛇年，更是雙春兼閏月，在傳統習俗裡具有正面意義，也是適合新人結為連理的好時辰。

雙春指一農曆年內有兩個立春，由於農曆以陰陽曆結合的方式計算，全年約有354天，比陽曆少11天，因此每隔兩至三年需插入一個閏月調整，保持與太陽運行一致。2025年農曆從2024年2月10日(農曆正月初一)開始，到2025年2月28日（農曆臘月廿九）結束，期間有兩個立春(2024年2月4日和2025年2月3日)構成雙春年。此外，2025年農曆在閏五月(陽曆6月29日到7月28日)插入了一個閏月，因此被稱為「雙春兼閏月」的年分。

生肖蛇豬 感情有兩極變化

命理師曾韶基表示，今年屬雙春兼潤月年，感情也會隨著潤月愈來愈「潤」。然而，屬今年犯太歲生肖蛇與豬的新人，今年在感情上可能會產生較兩極的變化，但變化不等於是感情破裂，也可能意味著邁向下一階段的徵兆，但仍應多注意溝通的問題；而屬猴與屬虎的新人則處偏沖，雖沒有犯太歲的新人來得嚴重，但感情方面也可能會遇上轉變。

夫妻其中一方出生時辰出生那天若有遇上孤寡星，建議男方不要在35歲、女方30歲之前結婚，較容易有離婚念頭；建議晚婚、與外族裔，或是與二婚的對象結婚，較能破除婚姻波折的可能。但曾韶基也提醒，年分只是一個廣義的判斷，實際狀況仍要依照新人的八字來看。

曾韶基表示，過去也有不少新人希望能算適合生子的時辰，但由於生兒女的時辰仍要依照醫師指示及產婦身體變化決定，有40%至60%的新人最終並沒有照著所謂的「好時辰」誕下孩子。但他也提醒，單憑看通勝日子吉凶出生是錯誤。就算孩子不是在通勝上「最佳時辰」出生，也並不代表孩子的命運就會比較差。計算八字與命運是一個繁複的算式，無法三言兩語簡單解釋。

蛇年吉日嫁娶表

比起年分 新人更在乎時段

若欲算父母與孩子是否有生肖對沖的準父母，可依照媽媽的生肖來推敲，例如今年犯太歲的蛇與豬兩生肖，以年分而言較容易產子，但仍要細看父母的八字內與其子女宮是否有相沖，或是出現孤寡星同宮或對沖宮位，若有代表與孩子緣分較薄。

而歐陸經典藝能集團的老闆林繼表示，現在準備結婚的新人大多為移民 二代，對中華傳統習俗並不如過去那麼講究。比起哪年適合結婚，目前新人更傾向預訂周末的時段，春節前的訂單甚至已經累積到40多組，並沒有太多新人指定要在最佳時辰結婚。以婚禮公司角度，新人若有結婚規畫，建議在半年前就可以開始安排桌數、形式以及場地，以免訂不到熱門時段。

不過他也指出，仍有新人希望指定舉辦西式與漢式的儀式，並穿上傳統漢服展現身分認同，而這種文化融合的婚禮通常需要較大的場地才能辦成，也與新人欲邀請的親友桌次息息相關。