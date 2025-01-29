風水篇／蛇豬虎猴 犯太歲要化解情緒

新年也代表新氣象，如何透過風水謀取好的能量，是不少人期盼的重點。(圖╱123RF)

從2025年1月29日開始，農曆邁入乙巳蛇年，也是進入「九紫離火」運程的第二年。在古老的「易經」中，乙為木、巳為火，木生火，象徵著新的生機與發展。對於各生肖來說，流年運勢也在悄悄發生變化，巧用風水布局可以在潛移默化中增強個人及家庭在蛇年中的運氣。

在乙巳蛇年中，共有四個生肖「犯太歲」，分別為蛇、豬、虎和猴。其中，蛇年生人「值太歲」，運勢動盪起伏較大，易情緒不穩、人事不和，在面對各類決策時需格外小心。而豬年生人則是「沖太歲」，代表生活中變動較多，尤其在農曆4月及10月易出現情緒不穩，宜在這些月分出遊散心。

同時，因虎年生人「害太歲」，容易遇到是非麻煩纏繞；今年刑沖的月份在農曆4月及7月，應在此期間減少應酬，把是非減到最少。猴年生人在蛇年遇上「太歲刑和年」，刑為是非多，合則人緣好，因而人緣趨於兩極化，須多行善，多加留意自己的情緒。

在其餘生肖中，屬羊者、屬鼠者、屬兔者及屬牛者運勢將較為平穩，凡事多留神方可安全度過；而運程較佳的生肖包括屬馬、屬龍、屬雞、屬狗。其中，雞年生人迎來「太歲相合年」，人緣會更上一層樓，有升職機會；狗年生人則逢「紅鸞桃花年」，感情事業都將有提升。

家中東和東南方位也可以擺放圖中這樣樹木、石塊為主等自然系擺件，以幫助運勢昌順。(圖片由天山本姸提供)

與火有關行業 蛇年興旺

九紫離火運主導2024年甲辰龍年起至2043年的20年運程。享譽國際的風水命相大師天山本姸曾為川普 總統(Donald Trump)指點運程，她認為，與火有關的行業會在蛇年持續興旺，例如通訊、自媒體、電力、能源和科技等。同時，她也指出，蛇年的大年初一是1月29日，早於蛇年的立春2月3日，因此「龍尾蹺了蛇頭，一切會扭動到天翻地覆」，且世局已經步入「烽火時代」，在這個相對混亂的運程中，玄學、心理輔導等撫慰心靈的行業也將特別吃香。

天山本姸也提出實用的風水布局，能為蛇年運勢加分。「蛇年東和東南都是屬於吉利的位置」，她表示，日出在東，東南亦是太陽上升的位置，所以適合在這兩個方位布置有生氣的風水局；天山本姸建議，可以在這兩個方位擺放有植物、花朵元素的時鐘，或樹木、石塊等自然系擺件，以幫助運勢昌順。

餐館廚房 最好在東南角

道教風水命理大師張太乙也指出，無論是辦公桌朝向、臥室床頭朝向或客廳面向，都忌朝北，以朝東、西方向為佳。「孫思邈特別在滴天髓裡說了，立春以後東其首，立秋以後西其首，四時皆忌臥北首」，張太乙表示，立春後枕頭朝向宜為東，立秋後枕頭朝向宜為西，面向方位決定了風水磁場，對運勢十分重要。而華人 中不乏眾多餐飲業者，張太乙建議，對於餐館而言，廚房最好在東南角，而客人座位的面向宜朝東西，「所有生意最好的餐廳都是這樣」。