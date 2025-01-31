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習俗篇／「赤狗日」年節最凶 初三待在家補眠吧

聯合新聞網
農曆正月初三又稱「赤狗日」，是春節當中的「大凶之日」，這天外出拜年容易招惹是非。 (中新社)
農曆正月初三又稱「赤狗日」，是春節當中的「大凶之日」，這天外出拜年容易招惹是非。 (中新社)

過年是家家戶戶團聚的日子，大年初三稱為「小年朝」又稱「赤狗日」，是春節當中的「大凶之日」，按照傳統，這天外出拜年容易招惹是非，建議在家補眠休息，好好迎接初四財神到。傳說赤狗為憤怒之神，大年初三有五大禁忌，若不慎觸碰禁忌當心窮整年。

1、忌外出拜年

初三為大凶赤狗日，根據傳統習俗，赤狗為憤怒之神出來的日子，容易與他人發生口角因此盡量避免外出拜年，在家中祭祀神明、休息為妙，因此年初三又有「小年朝」的別稱。

2、不宜點燈

傳說初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈打擾老鼠娶親，可以在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，飽足後老鼠就整年不會來加害於人。

3、忌宴客

另外赤也有赤貧之意，若是在初三這天宴客，恐導致接下來一年脫離不了貧窮。

4、不宜恩愛

經過除夕、初一、初二繁忙後，初三一般來說是最累的時刻，行房恐怕會導致女生氣血不足；有另一說則是會妨礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，建議另擇他日，以免憤怒之神導致夫妻失和。

5、不吃米飯

因為老鼠吃米粒五穀，相傳大年初三是穀子生日，為祈求接下來一整年穀物豐收，當天禁止吃米飯，也避免與老鼠搶食。(聯合新聞網)

賀農曆新年，各地洋溢著歡樂祥和的節日氛圍。(新華社)
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