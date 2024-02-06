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年菜篇／中藥入年菜 趁機補身體 健康一整年

取材自聯合報
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)

春節是大家圍爐團聚，是全家人或親友一起吃年菜、聊天的團圓時刻。但隨便一頓傳統年菜常會吃進一天所需的熱量，對身體都是一種負擔。

近幾年吹起「養生風」，就算過年大魚大肉也要吃得健康、無負擔，如果可以加入中藥材入菜，更可以在年節補補身體，更是掌握吃得好不如吃得巧的原則。

高麗參醉雞

材料：

A料：去骨雞腿2支、黨參25g、清水1/2匙、雞粉1/4匙、桂皮1小塊、三奈片（中藥材）4粒、鮮長白人參2支、生薑4片

B料：高粱酒2匙、紹興酒6匙、高麗人參1支

作法：

1.高麗人參先蒸30分鐘，取湯汁醃泡雞肉，讓醉雞更入味。

2.雞腿洗淨瀝水，用鋁箔紙捲成筒狀，放入蒸籠，蒸25分鐘後，取出放涼。

3.A料先煮好後放涼，加入B料拌勻後，放入雞腿浸泡、冷藏一天（12小時以上）。

TIPS：食用時，建議切約0.3cm厚度盛盤後，再淋上醃泡汁，香氣口感更佳。

參歸炒豆包。(記者胡經周、陳立凱／攝影)
參歸炒豆包。(記者胡經周、陳立凱／攝影)

參歸炒豆包

材料：黨參10克、當歸1片、黃耆10克、枸杞10克、豆包2片、蔥2根、辣椒片少許、米酒30㏄

調味料：鹽適量、香油少許

作法﹕1.黨參、黃耆、枸杞、當歸加米酒浸泡30分鐘；紅棗畫兩刀洗淨；豆包切長條；蔥切段。以上備用。

2.取鍋放入黨參、黃耆、當歸和水200㏄，用小火煮20分鐘，去渣留藥汁，備用。

3.熱鍋倒入少量橄欖油，放入豆包炒至呈金黃色，再入蔥段、辣椒片爆香，倒入作法2的藥汁、當歸酒和鹽，快速拌炒收乾湯汁，淋點香油即可。

黨參燉全雞。(記者高智洋／攝影)
黨參燉全雞。(記者高智洋／攝影)

黨參燉全雞

材料：土雞1隻、黨參25g、清水1800cc、薑片4片

調味料：米酒200cc、鹽、雞粉少許

作法：

1.土雞殺清、洗淨，熱水汆燙1分鐘，取出備用。

2.甕裡加入水、米酒、調味料、薑片、黨參，最後放入土雞。以保鮮膜封口，燉3小時即可。

花旗參麒麟魚。(記者高智洋／攝影)
花旗參麒麟魚。(記者高智洋／攝影)

花旗參麒麟魚

材料：活石斑魚（約600g）1尾、雞蛋豆腐1盒、芥蘭菜6條、日本花菇4朵、薑片6片、竹筍1/2支、花旗參片12片 

調味料：鹽、雞粉、太白粉、蠔油、胡椒粉、香油、米酒 

作法：

1.石斑魚殺清，取肉切12片，備用。 

2.花旗參12片、米酒50cc，先蒸30分鐘備用。

3.豆腐、花菇、竹筍、薑全部切成12片，排列於盤，花旗參片排在最上層，用大火蒸8分鐘後取出。

4.取作法2的湯水，加入少許雞湯，調味並勾芡，最後加入香油，淋上魚肉即可。

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