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星座篇╱獅子、處女、天秤、天蠍龍華富貴 順心如意

寶咖咖
(圖╱123RF)
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獅子座(7月23日到8月22日)

★整體上半年持續求表現都有很好的成就，下半年多留意胡思亂想的念頭逐漸出現，分辨真實可行與幻覺會是重要的課題。

★事業：事業上有機會與他人合作，仔細評估並且全力以赴，將會讓你在事業上有所突破，集眾人的力量可以讓計畫被實現。

★財富：事業有機會出現突破，但財運多加留意不必要的開支，很容易因為一時興起想要享受而大量支出讓你大失血。

★愛情：愛情層面大放異彩，可以發展一段期待中的戀情，只是相對錢財的支出較多，但至少這都是快樂的所以就接受吧。

★健康：多留意運動傷害或是工作中太過勞累而出現身體不適，甚至太過勞累導致於幻覺，適當休假透透氣是很重要的關鍵。

處女座(8月23日到9月22日)

(圖╱123RF)
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★整體：上半年屬於找尋之後人生方向時刻，把重心放在規劃未來可以更清晰的目標，下半年則是開創未來方向的落實時間。

★事業：整體事業容易陷入困境，不要急著突破而是看如何去調整，堅持有時反而會陷入死胡同，學習彈性重新規劃人生。

★財富：容易比較沒動力，理財及賺錢上面都遇到瓶頸，建議先學第二專長，短期財務狀況不順至少培養更多的賺錢能力。

★愛情：面對愛情有機會可以享受，建議不要想的太遠，享受當下並順著流走就好，把一些事看太遠反而忽略了當下很可惜。

★健康：好好檢視生活作息，不管是工作或玩樂都容易讓身體出現超負荷狀態，沒有調整到時健康部分就要花時間去照顧。

天秤座(9月23日到10月23日)

(圖╱123RF)
(圖╱123RF)

★整體：上半年放在努力賺錢上，好好把握機會並扎實執行而不要敷衍，別覺得財運好就任性，下半年重心放在提升專業能力上。

★事業：工作上挑戰不斷出現，心態決定結果，如果敷衍工作會變得相當辛苦，如果充滿積極面對會有許多成就正在等著你。

★財富：今年財富宜守不宜攻，尤其在投資上更應該小心面對，建議保守型的投資會對於今年的你比較好。

★愛情：愛情中的變數多，有對象的人容易出現有第三者出現，謹慎以對並且建議不要過度莽撞，多給彼此一點溝通的空間。

★健康：注意頸椎到骨盆這一整個脊椎的問題，面對這些長期不適的疼痛時容易感到折磨，有狀況時儘快找尋專業醫生協助。

天蠍座(10月24日到11月22日)

(圖╱123RF)
(圖╱123RF)

★整體：將重心放在賺錢上面，要在一展長才及理財都有機會，多留意別過度貪心以免反過來錯失該出場的機會而得不償失。

★事業：事業雖仍算是辛苦的狀態但你的鬥志不會因此而有降低，堅持下去可以發現因為大家狀況都不好所以你反而可以突破。

★財富：今年財富是大旺的，多跟朋友討論投資理財以及在消費時適當節制，讓你周遭的朋友羨慕，但請勿炫富以免被忌妒。

★愛情：有一好沒倆好，在愛情上相對疲乏，已有對象的朋友就相近如賓，單身的朋友沒有太多機會與時間去面對感情。

★健康：健康上多留意胸腔相關器官，包含肺部、支氣管與心臟都事要注意，平常多運動遇到感冒或心跳過快都要去看醫生。

（作者為塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)

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