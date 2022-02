英國女王、湯姆克魯斯、Lady Gaga 都屬虎

好萊塢巨星湯姆克魯斯。(路透)

出生於農曆虎年的世界名人可真不少,有英國女王 伊麗莎白二世,重量級拳王何利菲德(Evander Holyfield),好萊塢明星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)、萊昂納多·迪卡皮歐(Leonardo Wilhelm DiCaprio)、金凱瑞(Jim Carrey),著名女歌手Lady Gaga等。

已故名人,如音樂巨匠貝多芬、性感女神瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe),也是虎年出生;此外還有三位美國前總統也屬虎,包括第五任總統門羅(James Monroe)、第八任總統馬丁范布倫(Martin Van Buren)、第34任總統艾森豪(Dwight David Eisenhower)。

•伊麗莎白二世

英國女王伊麗莎白二世(Elizabeth II),於1926年4月21日在倫敦出生;1936年其伯父愛德華八世退位,父親喬治六世即位,她由此成為王位推定繼承人;她於1952年2月6日繼承喬治六世的王位,成為英國君主,1953年6月2日加冕;目前她是包括英國在內的15個英聯邦王國的君主和英聯邦元首。

第二次世界大戰期間,伊麗莎白二世開始履行公共職責,並於本土輔助部隊服役;1947年,她與希臘王子菲立普成婚,兩人育有三子一女:查理王子、安妮長公主、安德魯王子和愛德華王子。伊麗莎白二世也是英國歷史上最長壽的君主和世界上目前在世的最年長君主。她在2015年超越其高祖母—在位63年零7個月的維多利亞女王,成為英國史上在位時間最長的君主,同時也成為世界上在位時間最長的女性君主及女性國家元首。

伊麗莎白二世在位期間的重大憲政變革包括英國權力下放、加拿大憲法回歸及非洲去殖民化,其統治下的國家亦經歷了諸多戰爭及衝突;她也是首位對愛爾蘭共和國進行國事訪問的英國君主,先後接見和造訪了五位教宗;也是首位舉辦過兩屆夏季奧運會的國家元首。

今年96歲的伊麗莎白二世,經歷的人生大事還包括:前兒媳戴安娜王妃於1997年意外離世、其孫哈利王子在2020年退出英國王室、與其結婚73年的愛丁堡公爵菲立普親王於2021年4月病逝等;她也經歷了新冠肺炎疫情,並於2021年1月為國民作出表率、接種了疫苗。

•何利菲德

拳王何利菲德於1962年10月19日出生於阿拉巴馬州阿特莫爾,九歲起在亞特蘭大開始練習拳擊,最初參加輕重量級的比賽,然後升到次重量級,戰績驕人;1990年10月25日,何利菲德向世界重量級拳王道格拉斯(James Douglas)發起挑戰,僅三個回合便擊倒對手獲勝,成為世界重量級拳王;此後他四次捍衛了WBA金腰帶,成為現代拳擊史上第一位四次獲得世界重量級拳王的拳手。

何利菲德最令人津津樂道的是與另一位重量級拳王邁克·泰森(Mike Tyson)的交手與恩怨,1996年11月9日,何利菲德在第11個回合擊敗了賽前被普遍看好的泰森,在他們1997年6月29日的第二次交鋒中,氣急敗壞的泰森兩次咬了何利菲德的耳朵,被取消比賽資格,何利菲德雖然被判獲勝,但也損失了一塊耳朵,他拒絕和泰森再次比賽。

2011年9月,48歲的何利菲德放棄WBF重量級拳王金腰帶;2014年8月10日,在拉斯維加斯舉行的內華達拳擊名人堂頒獎儀式上,何利菲德正式成為名人堂中的一員,為他頒獎的正是老對手邁克·泰森。

•湯姆克魯斯

電影巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)於1962年7月3日出生於紐約,1981年出演劇情片「熄燈號」(Taps)出道;1984年主演喜劇片「保送入學」(Risky Business),獲得第41屆金球獎音樂喜劇類最佳男主角提名 ;1986年主演勵志片「捍衛戰士」(Top Gun),同年留名好萊塢星光大道;1988年他主演劇情片「雨人」(Rain Man),1990年憑藉傳記片「七月四日誕生」(Born on the Fourth of July)獲得第47屆金球獎劇情類最佳男主角、第62屆奧斯卡金像獎最佳男主角提名。

1994年,湯姆克魯斯領銜主演的奇幻片「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)票房大賣;1996年主演動作片「不可能的任務」(Mission: Imposible);1997年以劇情片「征服情海」(Jerry Maguire)獲得第69屆奧斯卡金像獎最佳男主角提名、第54屆金球獎音樂喜劇類最佳男主角;1999年,他與當時的妻子妮可基嫚(Nicole Kidman)主演劇情片「大開眼戒」(Eyes Wide Shut);2000年,憑藉參演的劇情片「心靈角落」(Magnolia)提名第72屆奧斯卡金像獎最佳男配角獎。

2003年,湯姆克魯斯主演的動作片「末代武士」(The Last Samurai)上映;2005年他獲得MTV電影獎MTV世代獎;2009年出演劇情片「行動代號:華爾奇麗雅」(Valkyrie),2012年擔任動作片「不可能的任務4:鬼影行動」(Mission: Impossible – Ghost Protocol)的製作人;2014年,他獲得第19屆英國帝國電影獎時代傳奇獎;2016年他入選「富比世」全球十大最高收入男星;2018年主演動作片「不可能的任務6:全面瓦解」(Mission: Impossible - Fallout)。

湯姆克魯斯迄今有過三段婚姻,三任妻子都是電影演員;1987年5月9日,24歲的他跟比他大八歲的咪咪羅傑絲(Mimi Rogers)結婚,1990年1月離異;1990年12月24日他與妮可基嫚結婚,2001年8月離婚;2006年跟凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)結婚,育有女兒蘇瑞(Suri),2012年兩人宣布離婚。