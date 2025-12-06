世報「大家來寫書」14本新作亮相

洛杉磯世界日報社長于趾琴說︰「只要你願意開口說、願意提筆寫，我們就願意陪你把故事變成一本書。」（記者謝雨珊╱攝影）

世界日報 讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，5日在洛杉磯 世界日報舉行。來自全美各地的親友齊聚一堂，聆聽作者們分享創作歷程與心路。七位作家到場同步為新書簽名。對作者與親友而言，新書發表會既象徵創作的完成，也是一場意義深遠的儀式。

本屆共有14位作者創作14本新書。他們在現場分享創作歷程與出書喜悅，並帶來內容多元的故事，為華文世界添加鮮麗筆墨。至今，世界日報「大家來寫書」活動已為372名作者、出版348本書。

5日的新書發表會，多位作者不辭辛勞、遠道而來。作家李元平從德州 搭乘飛機赴會；另一作家張光敏，更從紐澤西飛行六小時抵達洛杉磯。此外，不少作者由舊金山南下參加；作家林燁在友人陪同下搭乘巴士長途抵達，只為親臨發表會現場。多名作者克服距離與交通不便，共同以行動支持，並充分展現他們對活動的熱情與重視。

洛杉磯世界日報社長于趾琴祝賀新書作者，感謝大家對寫書活動的參與。她表示，今年出版的14本新書，像一座小小的「文字宇宙」，題材廣泛，但都指向同一件事，就是用文字留下足跡。從德州出發，李元平的《德州文史彙編》，是他在德州40多年的生活軌跡。他把旅遊當成課堂，把導覽當成分享，讓「他鄉變故鄉」，也讓德州的歷史，成為華人社區的共同記憶。

黃思義的《天涯淪落人》，延續前幾部作品的情感脈絡，從父母二戰逃難到越南的身影，到越戰後流離失所的生命顛沛。書中有故事也有詩篇，在苦難中尋找活著的意義，讓人們學會珍惜當下，感恩仍能安然相聚。師雲志的《以閒為自在》，則帶我們上山下海、走遍七大洲五大洋。她把旅行見聞與生活隨筆寫進一本又一本的書。這次再度集結十幾萬字，告訴我們：自在中也有豁達的人生哲學。

謝協清的《廟行鎮血戰風雲》，以嚴謹史料還原1932年「一二八事變」中的廟行鎮戰役。他不只是做學術研究，而是一種使命，提醒大家以史為鑑、珍惜和平。王莉民的《兩岸三代情》，用小說寫盡三代人在兩岸與美國之間往返遷徙的悲歡離合。有笑有淚、有甜有苦，對很多同樣走過跨國移民道路的朋友來說，讀的往往也是自己的故事。

蔡源佑《長壽的足跡》，從基因、環境、醫療到心態、飲食、睡眠與運動深入分析，最後並給出一個很溫暖的結論：喜樂人生，才是長壽之道。蔡源佑已連續九屆參加「大家來寫書」，用行動見證：持續書寫，本身就是一種長壽的足跡。陳德時的《丁丁集》，則把當年在加州《論壇報》關注華人社群的專欄文章，重新集結成書。

林燁的《殊途同歸三部曲》，用時八年，以平和白描筆法，寫一地眾生、半個多世紀的命運流轉。從錯綜複雜的家族關係，到真善美與假醜惡的交鋒，為默默守護人類物質與精神家園的人大聲鼓掌。最後，張光敏《捫蝨論天下》，以嚴謹理性分析，梳理複雜國際局勢與兩岸情勢，鼓勵讀者建立獨立思考的政治觀點。在資訊爆炸、立場對立時代，這樣的冷靜與深度，格外可貴。

于趾琴表示，今年的新書，從德州文史到上海抗戰；從越戰記憶到跨國家族；從旅遊隨筆、長壽人生，到華人社群紀錄與國際局勢剖析，有歷史、有現實、有人生哲學，也有家國情懷。

她認為，這正是「大家來寫書」最動人的地方，「無論你來自哪裡、寫的什麼題材，只要你願意開口說、願意提筆寫，我們就願意陪你把故事變成一本書。」